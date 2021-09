Ibrahimovic: “Solo tres jugadores del Milan jugaron Champions antes, pensé que era una broma”

El AC Milan volvió a jugar en la fase de grupos de la Champions League después de siete años de ausencia en la máxima competencia de clubes europeos. Su duelo de bienvenida fue ante el Liverpool, el cual partía como favorito para quedarse con los tres puntos, y así fue. El partido finalizó con un 3-2 a favor del cuadro inglés.

En ese juego no pudo estar presente el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien tuvo una inflamación en un tendón. El jugador, luego del enfrentamiento en Anfield, contó una anécdota que tuvo en el camerino con sus compañeros antes de volver a jugar por la ‘Orejona’.

“Para muchos, ayer fue su primer partido en la Champions. Estoy feliz por ellos. Me acuerdo que al final de la temporada pasada pregunté cuántos habían jugado el torneo y solo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma. Este campeonato te da otra energía”, narró ‘Ibra’ a los medios europeos.

Zlatan y su lesión

El jugador sueco se perdió el juego contra el Liverpool y tampoco estará presente en el duelo contra Juventus por la cuarta jornada de la Serie A. De esa forma, Stefano Pioli tendrá una baja importante en el difícil duelo contra los de Turín.

“Tengo un problema en los tendones y no me arriesgaré para sufrir consecuencias. Espero jugar toda la temporada y pensar que no soy Superman. Mi problema es que trabajo demasiado y que me gusta sufrir”, confesó Ibrahimovic.

