Celta de Vigo vs. Cádiz EN VIVO se enfrentan EN DIRECTO por la señal de Star+, HOY desde el Estadio de Balaídos, a las 2.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en el español. El partido corresponde a la jornada 5 de LaLiga Santander y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

El equipo de Renato Tapia asumirá el partido ante Cádiz, con el objetivo de romper la mala racha que arrastra para ganar su primer partido en la temporada.

Celta de Vigo vs. Cádiz: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Cádiz ¿Cuándo juegan? Viernes 17 de septiembre del 2021 ¿Dónde? Estadio de Balaídos ¿A qué hora? 2.00 p. m. en Perú - 9.00 p. m. en España ¿En qué canal? Star+

Celta de Vigo vs. Cádiz: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Dituro; Murillo, Araujo, Tapia, Galán, Mallo, Suárez, Cervi, Méndez, Mina, Aspas.

Cádiz: Ledesma; Chust, Mauro, Espino, Isaac, Jiménez, Jonsson, Álex, Salvi, Sobrino, Negredo.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Cádiz?

En Perú, el partido Celta de Vigo vs. Cádiz se disputará a partir de las 2.00 p. m. Consulta la guía de horarios para ver el duelo en otros países de la región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canales para ver Celta de Vigo vs. Cádiz:

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports Web, Fox Sports App, NOW NET e Claro

Canadá: TSN.ca, TSN App

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 6

Alemania: DAZN

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Gol, Movistar+

Reino Unido: LaLigaTV

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Cádiz vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Celta de Vigo vs. Cádiz, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.