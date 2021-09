Después de derrotar al Binacional a último momento, Alianza Lima tendrá un encuentro de infarto ante Cusco FC, ya que buscará hacer crecer la buena racha de 15 partidos sin derrota y mantener el claro liderazgo en la tabla de la Liga 1 Betsson. En esta nota sabrás cómo ver por Tarjeta Roja Alianza Lima vs. Cusco FC.

Los aliancistas que anotaron los goles ante Binacional fueron Osling Mora, Wilmer Aguirre y Jefferson Farfán, quienes tienen fe en que van a volver a marcar en el nuevo encuentro con los cusqueños, y evitar cualquier sorpresa e intento de voltear el mercador por parte de los rivales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?

Perú 3.30 p. m.

Colombia 3.30 p. m.

Ecuador 3.30 p. m.

Chile 4.30 p. m.

Bolivia 4.30 p. m.

México 3.30 p. m.

Brasil 4.30 p. m.

Argentina 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Cusco FC?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Cusco FC por televisión lo pasará Gol Perú, canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no tienes acceso a un operador de cable y no dispones de señal de TV, puedes mantenerte informado del Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS con el minuto a minuto en la web de La República Deportes, donde verás todas las incidencias del partido con marcadores en directo y las mejores jugadas.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cusco FC en Tarjeta Roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca Alianza Lima vs. Cusco FC.

Haz clic en el cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Para ver TARJETA ROJA por internet gratis, solo debes ingresar a www.tarjetarojatvonline.sx desde navegadores como Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, entre otros. Recuerda que para evitar los molestos cortes de la transmisión es necesaria una buena conexión a internet.

Alineación de Alianza Lima

Alianza Lima: Ángelo Campos: Pablo Míguez, Carlos Montoya, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Jospemir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez; Hernán Barcos y Aldair Rodríguez.

Alineación de Cusco FC

Cusco FC: Enríquez; Rizzo, Figueroa, Velásquez, Corrales; Tello, Abisab, Espinoza, Cedrón, Rivera y Carrillo.

Alianza Lima vs. Cusco FC: historial de partidos

Entre ambos equipos los resultados van muy parejos, ya que Alianza ganó en once ocasiones, hubo seis empates y diez triunfos del Cusco FC ante los íntimos de La Victoria.