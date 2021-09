Sporting Cristal vs. UTC se miden EN VIVO en partido por la fecha 11 de la Fase 2 de Liga 1 Betsson ONLINE EN DIRECTO este viernes 17 de septiembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por Gol Perú a partir de las 1.15 p. m. de Perú desde el Estadio Iván Elías Moreno. Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Gol Perú. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Sporting Cristal llega a este partido tras golear 5-2 a Alianza Atlético. Martín Távara, Irven Ávila (doblete), Marcos Riquelme y Christofer Gonzales fueron los autores de los goles celestes en ese encuentro.

Por su parte, UTC afronta este compromiso con la confianza a tope luego de superar Carlos A. Mannucci (3-1) por la décima jornada.

Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs. UTC ¿Cuándo juegan? Viernes 17 de septiembre del 2021 ¿Dónde? Estadio Iván Elías Moreno ¿A qué hora? 1.15 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO?

Perú: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Chile: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Florida): 2.15 p. m.

¿En qué canales ver el Sporting Cristal vs. UTC?

El enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. UTC por televisión lo pasará Gol Perú, canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO?

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Sporting Cristal vs. UTC por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es vía la cobertura ONLINE de La República Deportes.