Celta de Vigo de Renato Tapia no la pasa bien en la liga española. El cuadro del peruano no conoce de victorias en lo que va de la temporada y ha cosechado cuatro derrotas y un empate . El último traspié del cuadro céltico fue ante Cádiz. El elenco del volante nacional cayó de local por 1-2 en un infartante encuentro en el que, pese a la caída, el mediocampista peruano no pasó desapercibido. Es más, Tapia fue destacado por LaLiga.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la liga española colocó a Renato Tapia como abanderado en los intentos del Celta por darle vuelta al partido. “El Celta no se rinde” fue el mensaje que estuvo acompañado por una fotografía en la que el volante se la selección peruana aparece dando indicaciones a sus compañeros. Pese al esfuerzo de sus jugadores, el cuadro gallego no logró empatar la cuenta y volvió a irse con las manos vacías.

El encuentro disputado en Balaídos tuvo a un Cádiz ordenado y aplicado defensivamente que sacó provecho de los errores defensivos de la escuadra local en el primer tiempo. Con goles de Anthony Lozano y Luis Espino a los 38′ y 43′, respectivamente, la visita se fue al descanso. En la segunda etapa, un arrollador Celta no pudo terminar de romper la férrea defensa rival. A los 64′, Santi Mina puso el tanto de descuento que mantuvo vivas las chances de igualar el cotejo.

Dos remates al palo en los últimos minutos fueron las chances más claras de un Celta que volvió a sufrir por su ineficacia en arco contrario. Los dirigidos de Eduardo Coudet ocupan la casilla 18 con solo un punto en cinco encuentros. Los del ‘Chacho’ son los únicos de la parte baja de la tabla que han disputado todos los encuentros, es decir, podrían terminar esta jornada como únicos coleros y/o en puestos de descenso .

