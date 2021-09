Pep Guardiola no se disculpará con hinchas del Manchester City y amenazó con renunciar

Pep Guardiola aseguró que no se disculpará con los hinchas del Manchester City ante las protestas de estos por animarlos a asistir a los partidos del club. Días antes, el técnico español instó a los aficionados del City a ir al duelo de este sábado contra el Southampton luego de que solo 38.000 asistieran al cotejo ante el RB Leipzig por la Champions League.

Guardiola solo se debe limitar a entrenar

Una de las personas molestas por las declaraciones de técnico fue Kevin Parker, el secretario general del club oficial de aficionados del Manchester City, quien acusó al español de no comprender las dificultades que implica acudir a los juegos vespertinos de mitad de semana y de caer en el juego de los hinchas rivales, quienes se burlan del equipo por no contar con suficientes espectadores en algunos partidos.

“Él es absolutamente el mejor técnico del mundo; pero de la manera más amigable posible, yo pienso que quizá debería limitarse a ello”, dijo Parker, quien describió los comentarios de Guardiola como “decepcionantes e innecesarios”.

No se va a disculpar

Pep Guardiola habló en la previa del duelo entre el Manchester City y el Southampton sobre la petición que hizo para que el público acudiera al encuentro y que ha generado tanta polémica. “¿Dije después del partido que me decepcionó que el estadio no estuviera lleno? Una interpretación es una intervención”.

“No voy a disculparme por lo que dije. No es la primera vez que lo digo en mi carrera, lo dije en Barcelona y en el Bayern. Cuando jugamos un partido duro como el de Leipzig y jugamos tres encuentros después sé lo difícil que es volver a pedirlo. Lo que dije fue que necesitamos el apoyo, no importa cuánta gente venga; pero los invito a que vengan y disfruten del partido porque necesitamos el apoyo”, explicó el entrenador.