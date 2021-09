Lionel Messi causó gran revuelo en la escena futbolística tras dejar el Barcelona y llegar como refuerzo a un equipo con una gran variedad de estrellas: el Paris Saint Germain. El argentino recaló en un plantel donde hay figuras de primer nivel y con gran temperamento.

Pese a que llegó hace unas pocas semanas, la Pulga parece haberse ganado un lugar importante dentro del vestuario del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino. Así lo expresó Ander Herrera, mediocampista del millonario conjunto parisino, en diálogo con El Larguero, programa que se emite por la Cadena Ser.

Ander Herrera firmó por el cuadro parisino en 2019. Foto: difusión.

“En el fútbol hay tipos de liderazgo. Hay de palabra, de capitán que anima y luego hay líderes dando ejemplo. Ese es Leo. Cuando llega a París es el primero que está en el gimnasio. Cuando él no se toma los rondos en broma, eso es un líder de ejemplo. Ver que el número uno no se tome nada en broma hace que los más jóvenes digan: ‘si el número uno está así, nosotros tenemos que seguirlo”, manifestó el ex Zaragoza.

Según sus propias declaraciones, el arribo del argentino “sube el listón de la exigencia competitiva de los demás compañeros”. Recordemos que el PSG cuenta con futbolistas de la talla de Neymar, Keylor Navas, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Ángel Di María y Mauro Icardi.

Además de agregar tras la última ventana de transferencias a Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Nuno Mendes, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum. “Le quieres dar el balón en las mejores condiciones posibles. Quieres robarlo lo antes posible para que le llegue a él”, añadió el mediocampista.

“Ayer vi a Leo hacer 3 o 4 presiones y el portero rival tener que lanzar el balón fuera. Que el número 1 del mundo haga eso a mí, desde atrás, me da una energía brutal”, recalcó el volante, quien inició la temporada de gran manera, al aportar cuatro goles y dos asistencias en siete presentaciones.

Lionel Messi disputó su primer partido completo con la camiseta del PSG frente a Brujas. Foto: EFE

Herrera también hizo foco en el temible tridente que conforman Lionel Messi, Neymar y Mbappé. “Ves que se buscan y disfrutan mucho entre ellos. Los que estamos alrededor disfrutamos mucho aunque no nos la pasen. Contra Brujas coincidieron los tres, pero para ser el primer día, y pese al empate, somos optimistas”, soltó el futbolista sobre lo acontecido ante el elenco belga en la primera jornada de la Champions League.

“A Messi, Neymar y Mbappé les veo súper implicados a la hora de ponerse el mono de trabajo. Que el número uno del mundo haga eso te inspira. Mi opinión es que primero debe ser el bloque y luego vendrán las individualidades”, remarcó el oriundo de Bilbao. Luego, señaló: “El hecho de que todos estemos dando lo mejor de cada uno y que tengamos esa exigencia nos mejorará a todos y cada uno de nosotros. Con las tres bestias que tienes arriba no te puedes relajar ni un momento”.

Por otra parte, el futbolista confesó que antes de que finalice el mercado de pases Mbappé le confesó que seguiría en el PSG pese a los fuertes rumores del Real Madrid: “Yo tenía la intuición de que se iba a quedar. Lo que siempre nos había comentado el club es que Mbappé se quedaba. Yo le pregunté dos semanas antes del cierre de mercado y él me dijo ‘Yo aquí, yo aquí’. Todo lo que veía con la prensa no lo casaba con lo que pasaba aquí. Lo que pase esta temporada puede afectar a que Mbappé se quede”.

Finalmente, Herrera se refirió a la situación que atraviesa Sergio Ramos, quien aún no pudo debutar debido a una lesión. “Está con unas ganas locas de jugar. Él es un líder y un ganador. Ha jugado el 99% de los partidos de su carrera y tampoco le quiero agobiar mucho preguntándole. Tenemos muchas ganas de verlo con nosotros”.

Foto grupal del cuadro parisino en el cumpleaños de Ander Herrera. Foto: besoccer.

Texto que debe llenar