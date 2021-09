Gustavo Dulanto: el balón en su cancha

Las innumerables críticas por mudarse al fútbol de Moldavia jamás amilanaron a un Gustavo Dulanto que se acostumbró a lidiar con aquellos que tomaron la noticia en tono de broma. Así, el defensa nacional de 26 años inició –el año pasado– un camino que le comenzó a sonreír, pues clasificó con el Sheriff a la fase de grupos de la Champions League por primera vez en la historia de su club y debutó con triunfo, incluso luciendo la cinta de capitán.

¿La selección nacional? “Ojalá que lo llamen, se lo merece, y es un tema de momentos”, dice orgulloso su padre y exjugador Alfonso Dulanto, quien no fue el único en referirse al tema. Hoy más de uno lo pide en la ‘Bicolor’ de cara la fecha triple de eliminatorias que se jugará en octubre y hasta se preguntan si pueden jugar dos zurdos juntos en el equipo de Gareca, pues natural ubicación en el campo lo lleva a competir por un lugar en el equipo de todos con Luis Abram y Alexander Callens. Sin embargo, Gustavo le da la solución perfecta al ‘Tigre’.

“Me encantaría ser convocado en la selección peruana, pero soy consciente de que en mi posición hay buenos elementos, pero he jugado como central por derecha, sobre todo aquí en Moldavia. Me siento cómodo jugando por izquierda, pero a la derecha no hay ningún problema”, señaló a RPP y no dudó en confesar que trabaja para el llamado, pues en algún momento integró una convocatoria.

“Siempre estoy atento a lo que suceda en la selección. Son seis años de diferencia desde la primera vez que me convocó Ricardo Gareca. Creo que gané experiencia, me siento en gran momento, estoy muy contento por mi presente. Para estar tienes que tener continuidad y yo siempre me he trabajado para estar ahí. El que me conoce sabe que soy más necio que una mula y hasta no cumplir mi objetivo no paro”, agregó.

La selección es su anhelo, pero hoy la Champions es su realidad. Dulanto superó el primer desafío al jugar y vencer (2-0) al Shakhtar por la primera fecha del torneo con una actuación brillante. De ahí que más de una página internacional lo colocó en el once ideal de la Liga de Campeones. Una de ellas fue la página de estadísticas SofaScore, que no dudó en ponerlo junto a futbolistas de la talla de Lewandowski, Courtois o Bellingham, de solo 18 años.

“Nosotros somos conscientes del grupo en el que estamos y el torneo. Somos el patito feo de la Champions League, pero el fútbol no tiene lógica y, mientras uno no deje de meter, van a salir resultados como ante Shakhtar”, señaló el peruano que cumplirá su sueño (el 28 de setiembre) de jugar en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. “Él jugaba con Real Madrid en el Play y ahora marcará a Benzema”, confesó su papá, que infla el pecho de orgullo al igual que nosotros al ver a Gustavo en acción.

Sabías que...

¿Por qué usa la 55? “El dorsal ‘5’ no se puede usar aquí, porque el gerente del club es una leyenda y retiraron su número. El 13 y 31 estaban ocupados, entonces decidí usar la doblemente 5 porque ese número siempre me encantó”, dijo Dulanto.