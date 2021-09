Alianza Atlético vs. Cienciano EN VIVO se enfrentan este viernes 17 de septiembre por la fecha 11 de la Fase 2 en la Liga 1 Betsson. Este partido se disputará en el Estadio Alberto Gallardo desde las 11.00 a. m. y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. La cobertura ONLINE del compromiso, con las formaciones iniciales de los dos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles, la podrás seguir en La República Deportes.

Alianza Atlético vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Alianza Atlético vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? Viernes 17 de septiembre ¿A qué hora? 11.00 a. m. ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Cienciano?

En Perú, el encuentro Alianza Atlético vs. Cienciano se disputará desde las 11.00 a. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 11.00 a. m.

Colombia: 11.00 a. m.

Ecuador: 11.00 a. m.

México: 11.00 a. m.

Bolivia: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Paraguay: 12.00 p. m.

Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina: 1.00 p. m.

Brasil: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

Alianza Atlético, de paso irregular por esta segunda fase de la Liga 2, no puede permitirse seguir perdiendo puntos para no complicarse con el descenso en su primera temporada de regreso en la máxima categoría. Su rival será Cienciano, que aspira a seguir sumando para alcanzar puestos de clasificación a un torneo internacional.

Los churres cayeron goleados en la jornada pasada por Sporting Cristal, en un duelo caracterizado por los errores defensivos, pues sufrieron tres penales en contra. Con 17 puntos en el acumulado, se ubican antepenúltimos, a una unidad de la zona de descenso directo.

El Papá, por su parte, perdió en el clásico del sur ante Melgar por la mínima. En la tabla anual, sus 26 puntos lo tienen en el noveno puesto, solo un punto por detrás de Ayacucho FC, que tiene el último cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

Alianza Atlético y Cienciano se midieron por la Fase 1 en marzo de este año, con saldo a favor de los cusqueños por 1-0. De los cinco cruces más recientes, los rojos ganaron tres veces, empataron una y perdieron la restante.

¿Qué canal transmite Alianza Atlético vs. Cienciano?

El duelo Alianza Atlético vs. Cienciano será transmitido en territorio peruano por la señal de Gol Perú, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como la Liga 1 Betsson y la Liga 2 2021.

¿Dónde sintonizar Alianza Atlético vs. Cienciano vía Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Atlético vs. Cienciano por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo ver Alianza Atlético vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del cotejo Alianza Atlético vs. Cienciano por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta entre su programación con Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Alianza Atlético vs. Cienciano?

El escenario donde se jugará el Alianza Atlético vs. Cienciano será el Estadio Alberto Gallardo, recinto deportivo localizado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Historial reciente de Alianza Atlético vs. Cienciano