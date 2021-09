Chile vs. Perú EN VIVO se juega este sábado 18 de septiembre por la cuarta fecha del Sudamericano de Vóley 2021 a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana) en el Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos de Barrancabermeja de Colombia. El duelo podrás seguirlo EN DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Para que no te pierdas ningún partido de este campeonato de vóley, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS en La República Deportes, donde encontrarás todos los detalles, como la previa, horario y canales de transmisión y el minuto a minuto del clásico del Pacífico.

Chile vs. Perú: ficha del partido

Partido Chile vs. Perú ¿Cuándo juegan? Sábado 18 de septiembre ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Coliseo de la Juventud Luis Francisco Castellanos de Barrancabermeja ¿En qué canal? DirecTV Sports.

¿A qué hora juegan Chile vs. Perú por el Sudamericano de Vóley 2021?

Perú : 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m..

Estados Unidos: 5.30 p. m. (ET) / 2.30 p. m. (PT)

México: 5.30 p. m.

Costa Rica: 4.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Chile : 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (domingo 19 de septiembre).

¿Dónde ver el Chile vs. Perú por el Sudamericano de Vóley 2021?

Perú : DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: DirecTV Sports

Costa Rica: DirecTV Sports

Colombia: Win Sports, DirecTV Sports

Chile : DirecTV Sports

Brasil: DirecTV Sports, SporTV

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Qué canales transmiten el Chile vs. Perú por el Sudamericano de Vóley 2021?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú : canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver EN VIVO ONLINE GRATIS el Chile vs. Perú?

Si no quieres perderte la transmisión de este partido Chile vs. Perú por internet, puedes sintonizar la señal de DirecTV Play, servicio de streaming. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es la cobertura ONLINE de La República Deportes.