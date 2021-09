La alegría se apoderó del camerino de Alianza Lima luego de que el equipo derrotara por 2-0 a Cusco FC por la jornada 11 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El autor de ambos tantos fue el delantero Hernán Barcos, quien —como es costumbre— festejó con sus compañeros grabando un video en los vestuarios.

El atacante de 37 años se acercó a cada uno de ellos para felicitarlos por la victoria conseguida, pero cuando se juntó con Oslimg Mora pidió que la selección peruana lo tenga en cuenta, incluso por encima de Aldo Corzo.

“Este quiere selección, eh; no me vengan con Corzo”, dijo el experimentado jugador argentino en el video que subió a su cuenta de Instagram.

El joven marcador derecho de 22 años ha venido destacando a lo largo de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, por lo que una posible convocatoria a la selección peruana no sería nada descabellado. En dicha posición se encuentran los seleccionados Luis Advíncula, Aldo Corzo y Jhilmar Lora.

“La entrega no se negocia”

Previo a su festejo en los camerinos, Hernán Barco habló sobre el gran momento que vive el equipo íntimo y resaltó el trabajo y la entrega de sus compañeros en el presente torneo.

“Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, hacer nuestro trabajo sin mirar a los demás, y es lo que intentamos hacer. Gracias a Dios nos está saliendo bien y venimos trabajando mucho para no perder la tranquilidad, la humildad. A veces hay partidos que no entramos tan bien, pero la entrega, que para nosotros no se negocia, es la que te da los tres puntos”, declaró a GOLPERU.