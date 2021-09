Sporting Cristal vs. UTC se enfrentarán este viernes 17 de agosto por la jornada 11 de la segunda fase de la Liga 1 Betsson 2021. La contienda tendrá lugar en el estadio Iván Elías Moreno, situado en Villa El Salvador. La escuadra celeste, dirigida por Roberto Mosquera, venía con la moral a tope luego de haber goleado a Alianza Atlético en la última fecha; sin embargo, la sonrisa de los rimenses se desdibujó al confirmarse la lesión de gravedad de Martín Távara, quien ya fue operado y se alejará de las canchas por algunos meses para recuperarse.

Por su parte, el conjunto de Cajamarca llega al encuentro con una buena racha de cinco triunfos consecutivos. No obstante, hacerle frente a los celestes no es una tarea sencilla, tal como lo dijo su entrenador Mario Viera en una entrevista en Radio Ovación, donde señaló que tendrán que ser muy cautelosos en la cancha sin dejar de lado su forma de juego . A continuación, conoce todos los detalles sobre el choque entre Sporting Cristal vs. UTC.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. UTC?

Perú: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

México: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Paraguay: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. UTC?

La señal encargada de transmitir el enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. UTC en territorio peruano será Gol Perú, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de partidos de la Liga 1 Betsson 2021.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el compromiso de forma ONLINE, puedes hacerlo a través de la señal de Movistar Play, donde podrás acceder a toda la programación, incluido Gol Perú. Además, sigue la transmisión EN VIVO de La Republica Deportes, la cual transmitirá el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.

Posible alineación de Sporting Cristal

Alejandro Duarte, Jhilmar Lora, Alejandro Gonzalez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Jesús Pretell, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzales, Percy Liza e Irven Ávila.

Posible alineación de UTC

Libman, Estrada, Kambou, Ortiz, Trujillo, Goyoneche, Mejía, Sandoval, Gentile, Galardo y Blanco.

¿Dónde se jugará el partido Sporting Cristal vs. UTC?

El estadio Iván Elías Moreno, de Villa El Salvador, albergará el duelo entre el Sporting Cristal vs. UTC por una fecha definitoria más de la Liga 1 Betsson 2021.