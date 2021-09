El técnico del Cusco FC, Marcelo Grioni, ya se encuentra planificando cómo jugar ante el líder de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, el próximo viernes en el Estadio Alberto Gallardo. Si bien respeta al rival, aseguró que el cuadro imperial sumará puntos ante los dirigidos por Carlos Bustos. En esta nota podrás conocer a qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO.

Como se recuerda, Alianza Lima consiguió un agónico triunfo frente a Binacional gracias a un golazo de tiro libre de Jefferson Farfán, que concretó la remontada por 3-2, resultado que deja al conjunto blanquiazul como líder en solitario de la tabla de posiciones en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC?

Perú 3.30 p . m.

Colombia 3.30 p. m.

Ecuador 3.30 p. m.

Chile 4.30 p. m.

Bolivia 4.30 p. m.

México 3.30 p. m.

Brasil 4.30 p. m.

Argentina 4.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alianza Lima vs. Cusco FC?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Cusco FC por televisión lo pasará Gol Perú, canal que tiene los derechos de torneos como la Liga 2 y la Liga 1 Betsson.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD).

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte la transmisión del partido Alianza Lima vs. Cusco FC por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV que incluye en su programación el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, otra opción para mantenerte informado acerca de las incidencias del duelo es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible alineación de Alianza Lima

Alianza Lima: Ángelo Campos: Pablo Míguez, Carlos Montoya, Yordi Vílchez; Oslimg Mora, Ricardo Lagos, Jospemir Ballón, Jairo Concha, Edgar Benítez; Hernán Barcos y Aldair Rodríguez.

Posible alineación de Cusco FC

Cusco FC: Enríquez; Rizzo, Figueroa, Velásquez, Corrales; Tello, Abisab, Espinoza, Cedrón, Rivera y Carrillo.

¿Dónde se jugará el partido Alianza Lima vs Cusco FC?

El partido se jugará este viernes 17 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo, de Lima.