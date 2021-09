Leicester vs. Napoli juegan HOY, 16 de septiembre, por la primera jornada del Grupo C de la Europa League. El encuentro se realizará en el King Power Stadium y está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) . El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO por la señal de ESPN 2, pero también habrá una cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes.

La UEFA Europa League inició ayer con el partido Spartak Moscú vs. Legia, donde el equipo polaco venció al ruso por 1-0, ambos grupos completan el Grupo C. Hoy juega el Napoli, que tiene un arranque de temporada excelente al ganar sus tres partidos por la Serie A; por otro lado, el Leicester ha jugado cuatro encuentros en la Premier League y obtuvo dos victorias y dos derrotas.

Leicester vs. Napoli: minuto a minuto

Leicester vs. Napoli: ficha del partido

Partido Leicester vs. Napoli ¿Cuándo juegan? HOY, 16 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? King Power Stadium ¿En qué canal? ESPN 2

Leicester vs. Napoli: posibles alineaciones

Leicester City: Schmeichel; Castagne, Vestergaard, Soyuncu, Bertrand; Albrighton, Tielemans, Ndidi, Barnes; Daka, Vardy. DT: Brendan Rodgers.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Anguissa, Elmas, Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. DT: Luciano Spalletti.

¿A qué hora juegan Leicester vs. Napoli?

El encuentro Leicester vs. Napoli, en la primera fecha de la Europa League, se jugará a las 2.00 p. m. en el territorio peruano. Consulta la hora, según tu zona geográfica.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal trasmite EN VIVO Leicester vs. Napoli?

El partido Leicester vs. Napoli será transmitido por la señal de ESPN 2 en Sudamérica.

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN2 Sur

Colombia: Star+

Ecuador: ESPN Andina, Star+

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports MAX 4

Alemania: DAZN, DAZN2

Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Canale 5

México: HBO Max

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Portugal: Eleven Sports 4 Portugal

Qatar: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 3

España: Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

Suecia: C More Sweden

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports Premium 3

Reino Unido: BTSport.com, BT Sport App, BT Sport ESPN

Estados Unidos: Paramount+, TUDNxtra, TUDN.com, TUDN App

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Andina.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO en Perú?

¿Qué canal es ESPN 2?

¿Cómo ver ONLINE Leicester vs. Napoli?

Si no quieres perderte el partido Leicester vs. Napoli por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming donde podrás ver la programación de ESPN y todos los duelos de la Champions League. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.