Universitario es el club peruano con más victorias en la Copa Libertadores

La Conmebol Libertadores posteó la nómina de los clubes peruanos con mayor cantidad de victorias a través de sus redes sociales. Universitario de Deportes, actualmente dirigido por el técnico uruguayo Gregorio Pérez, lidera esta lista donde también se encuentran Alianza Lima y Sporting Cristal.

El conjunto crema, a lo largo de su historia en el certamen continental, consiguió 72 triunfos, 5 más que los rimenses, quienes ostenten 67. Alianza Lima, por su parte, cuenta con 37 encuentros ganados en la Libertadores.

Universitario de Deportes es el club peruano más ganador en Copa Libertadores. Foto: Conmebol Libertadores

Cierran esta lista Cienciano con 12 triunfos y Melgar con 10, en el torneo de clubes más importante del continente sudamericano.

Gregorio Pérez confirma bajas en Universitario para duelo ante Municipal

El estratega uruguayo habló sobre el próximo encuentro que sostendrá su equipo ante Deportivo Municipal. En esa línea, Pérez se refirió a los jugadores que no podrán participar del duelo ante la escuadra edil.

“Iván Santillán no está en las mejores condiciones y aún necesita más días para recuperarse. No está en buena forma porque no trabajó mucho tiempo por su rodilla afectada”, explicó.

Otro jugador que no podrá alinear ante Municipal será el uruguayo Hernán Novick. “La semana pasada se le hizo una prueba y no fue favorable, (su recuperación) va a llevar unos días más. A él y al área de Sanidad les hemos pedido que se sean cautelosos para que haya una buena recuperación. Para este partido no estará, pero tampoco puedo decir que estará para el siguiente”, subrayó Gregorio Pérez.