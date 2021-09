¿Qué canales transmitirán la Europa League EN VIVO? La segunda mayor competición de clubes del fútbol europeo inició su fase de grupos este 15 de septiembre con el choque Spartak Moscú vs. Legia Varsovia. Un total de 32 equipos inicia esta semana el camino para suceder al Villarreal, campeón vigente, y obtener un cupo a la Champions League de la próxima temporada.

En esta edición, los primeros de cada grupo avanzarán de forma directa a los octavos de final, mientras que los segundos disputarán una eliminatoria contra los terceros de grupo de la Champions. Solo dos equipos quedarán en pie para la final, a disputarse en el Sanchez Pizjuán de Sevilla. Betis vs. Celtic, Lyon vs. Rangers, Leicester City vs. Napoli, Lazio vs. Galatasaray y PSV vs. Real Sociedad lucen como los cruces más atractivos de la primera fecha.

¿Cuándo inicia la Europa League?

La UEFA Europa League dio inicio a su fase de grupos este miércoles 15 de septiembre con el partido Spartak Moscú vs. Legia Varsovia, que acabó 1-0 a favor del cuadro polaco.

Legia Varsovia ganó el primer partido de la gfase de grupos de la UEFA Europa League 2021/22. Foto: AFP

¿Quiénes juegan esta semana por la Europa League?

Estos son los partidos de Europa League que se jugarán este jueves 16 de septiembre por la fecha 1 de la fase de grupos:

Rapid Viena vs. KRC Genk

Galatasaray vs. Lazio

Bayer Leverkusen vs. Ferencváros

Lokomotiv Moscú vs. Olympique Marsella

Midtjylland vs. Ludogorets

Real Betis vs. Celtic

Estrella Roja de Belgrado vs. Sporting Braga

Dinamo Zagreb vs. West Ham

Mónaco vs. Sturm Graz

Leicester City vs. Napoli

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce

PSV vs. Real Sociedad

Olympiakos vs. Antwerp

Rangers vs. Olympique Lyon

Brondby vs. Sparta Praga.

¿Qué canales transmiten los partidos de la Europa League por países?

Podrás ver los partidos de la UEFA Europa League 2021/22 EN VIVO a través de las siguientes cadenas, según tu país:

Perú: ESPN, Star+

ESPN, Star+ México: ESPN, Fox Sports, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Estados Unidos: Galavisión, UniMás, TUDN USA, Paramount+

Venezuela: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en Perú?

En Perú, los partidos de la UEFA Europa League podrán verse a través de los canales de ESPN y de la plataforma Star+.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en Argentina?

Al igual que en Perú, Argentina podrá ver todos los encuentros de la UEFA Europa League por ESPN y Star+.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en Chile?

El caso de Chile es idéntico a los anteriores: allí también se deberá sintonizar los canales de ESPN o Star+ para mirar los cotejos.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en Colombia?

En Colombia, los choques de la UEFA Europa League también estarán disponibles a través de las señales de ESPN y Star+.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en México?

En el caso de México, además de ESPN y Star+, también habrá transmisiones de compromisos de la UEFA Europa League por Fox Sports.

¿Cómo ver los partidos de la Europa League en España?

Si estás en España, podrás ver todos los duelos de la UEFA Europa League a través de los canales de Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver la Europa League online gratis?

Si quieres seguir todos los resultados de la Europa League por internet, conéctate a La República Deportes, que te llevará las mejores incidencias de cada jornada y el minuto a minuto de los partidos que más te interesan.

¿Quién es el actual campeón de la Europa League?

El último campeón de la UEFA Europa League fue el Villarreal, que venció en la final 2021 al Manchester United por penales tras un partido que terminó empatado 1-1 luego de los 90 minutos reglamentarios y dos tiempos extra.