Los reflectores estaban puestos en el debut del PSG en la Champions League 2021-22 y se esperaba una goleada del temido tridente: Messi, Neymar y Mbappé. Sin embargo, el partido finalizó en un empate 1-1 contra Brujas. Además de eso, los aficionados parisinos y el comando técnico se quedaron preocupados porque ‘Donatello’ salió cojeando del campo de juego, luego de un choque que tuvo en los primeros minutos del complemento.

Luego del juego, el DT Mauricio Pochettino indicó que se trataba de una “torcedura de tobillo”, pero según medios como RMC y Le Parisien, el jugador pretendido por el Real Madrid habría sufrido un “traumatismo en el dedo gordo del pie izquierdo”, lo cual alivia un poco a los aficionados, pues es una lesión de menor riesgo que tomaría menos tiempo de recuperación.

De acuerdo a la prensa de Francia, Kylian Mbappé se realizará nuevos exámenes el viernes 17 para evaluar si podrá estar presente en el encuentro del domingo contra Olympique de Lyon por la sexta fecha de la Ligue 1.

Críticas después del partido en Champions League

“La ‘MNM’ aún no funciona” critican en Francia y como mencionó Pochettino, “se necesita tiempo para que los tres jueguen bien”. A pesar de que muchos esperaban más del tridente, este no pudo brillar en todo el esplendor. Incluso, el gol del PSG lo hizo el centrocampista Ander Herrera, aunque con asistencia de Mbappé.

Otros, como Michael Owen son más críticos con un jugador en específico: Messi. Según el Balón de Oro 2001, el argentino “hace más débil al PSG” y no los ve como candidatos al título de la Champions League. El inglés indicó que son grandes futbolistas, pero que no son un gran tridente: “son jugadores fenomenales, pero los tres juntos son más débiles, en mi opinión, y no entiendo que sean uno de los favoritos”.

