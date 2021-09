PSG: Debut deslucido

La primera fecha del torneo que emociona y estremece a los fanáticos del fútbol deja la sensación de que no existe favorito. Es verdad, solo se jugó un partido y nada está dicho, pero basta con repasar los resultados para sincerar anhelos basados en lógica. Los cambios dados en el último mercado de pases hacían presagiar una mejor suerte en equipos como el PSG y el Manchester United, sin embargo, la Champions League nos invita, una vez, a creer que en el fútbol no existe la lógica.

Neymar, Mbappé y Messi saltaron al campo por primera vez juntos en un partido oficial y, mientras repasábamos la alineación, muchos ya hablaban de un tridente arrollador sobre el Brujas. No obstante, la realidad fue otra. Pochettino tendrá el arduo trabajo de formar un equipo que no funcione a medias, pues teniendo a sus mejores armas del medio campo para arriba no le bastará para lograr el principal objetivo que es ganar la Champions League.

El cuadro de Bélgica dejó jugar a los parisinos en los primeros minutos y así se abrió el marcador a los 15′ de juego. Ander Herrera dijo presente tras un pase fenomenal de Mbappé, cuyos movimientos ilusionaban al hincha del equipo francés con una noche feliz. No obstante, Brujas también jugó y de qué manera. El gol no los amilanó, se echaron a jugar y doce minutos después ya celebraban el empate que llegó a través de un contragolpe en el minuto 27 tras el remate de Hans Vanaken.

El equipo parisino no pudo anotar otro gol para quedarse con la victoria y tuvo que conformarse con el empate. Neymar alejado completamente del juego y Messi intentando tuvo hasta un palo, pero sin éxito. Para el argentino un debut en Champions sin camiseta del Barcelona deslucido, sin duda alguna.

Pero si de sorpresas se trata, no se puede dejar de lado el empate del Atlético de Madrid con el Porto. El equipo dirigido por Diego Simeone no pudo debutar con triunfo a pesar de contar con Luis Suárez y Joao Félix desde el arranque, además con Griezmann desde los 56′. Porto, que acabó el duelo con uno menos por expulsión de Mbemba, dejó su arco invicto y sacó un punto de visita.

¿Y la Casa Blanca?

Real Madrid logró tres puntos de oro ante al Inter, gracias a un gol en los minutos finales y al buen trabajo de Courtois que fue el héroe en Milán. El cuadro blanco saltó a San Siro sin Hazard y con Lucas Vázquez en un once con el que Ancelotti quería reforzar el sistema defensivo jugando con cuatro centrocampistas y con Vinicius y Benzema arriba.

Cuando las agujas de reloj anunciaban el minuto 89′ y parecía que el empate sin goles era definitivo, un exquisito pase de Camavinga le permitió convertir a Rodrygo el 0-1 que le da tranquilidad al Madrid pensando en el siguiente rival en Champions: el sorpresivo Sheriff del peruano Gustavo Dulanto.

Otro que celebró fue el Liverpool. En un cotejo no apto para cardiacos, los de Jurgen Klopp vencieron al AC Milan por 3-2 en Anfield por el grupo B. Liverpool consiguió la ventaja a los 9 minutos gracias a un autogol de Tomori. Antes del entretiempo, el equipo italiano remontó con goles de Rebic y Díaz. Ya en la segunda parte, el egipcio Salah, que había fallado un penal, marcó la igualdad y a los 69′ llegó el gol del triunfo de Henderson.

Más de un resultado que sorprende, pero que deja claro que aún hay mucho pan por rebanar en una Liga que nunca deja de sorprendernos ni emocionarnos.

El Sheriff de Dulanto hace historia al sumar sus primeros puntos

El peruano Gustavo Dulanto y el Sheriff de Moldavia debutaron en la UEFA Champions League de forma brillante al derrotar por 2-0 al Shakhtar de Ucrania en partido válido por el grupo D.

El equipo del defensa nacional, que juega por primera vez este torneo europeo, se puso en ventaja temprano en el marcador con gol de Adama Traoré a los 16 minutos. En la segunda mitad, Yansane (62′) amplió la cuenta ante un rival que poco pudo hacer para evitar la derrota.

En los últimos minutos, Dulanto quedó como capitán de su equipo. Ahora visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Gustavo Dulanto. Foto: difusión

Sabías que

Intratable. El City se impuso por un contundente 6-3 al Leipzig y es líder en el grupo A.

Presente. En el inicio del grupo C, Borussia Dortmund se impuso como visitante por 1-2 ante el Besiktas con gol de Haaland.