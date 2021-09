Higuaín reveló divertida anécdota en Real Madrid: “Meto 27 goles, Cristiano 26 y traen a Benzema y Kaká”

Gonzalo Higuaín tiene un tendal de anécdotas por su extensa carrera deportiva en los mejores clubes del mundo. En este caso, el popular ‘Pipita’ recordó una en particular que involucra a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Kaká, con quienes compartió plantel en el Real Madrid.

Higuaín concedió una entrevista para ESPN, donde rememoró algunos momentos que vivió como jugador en Europa e hizo soltar algunas risas a los panelistas.

“Con Benzema fue una competencia muy sana que nos hizo rendir al máximo a los dos. El año que llega Cristiano yo meto 27 goles y Cristiano 26 y en el mercado de pases siguiente traen a Benzema y Kaká. Me digo: ‘No puede ser, cuántos goles tengo que meter’. Llamé a mi papá y le digo ‘Llamo al club y le digo que me quedo acá’ (risas). Nada, vino Karim y me hizo sacar la mejor versión de mí”, confesó el ‘Pipa’.

Higuaín: Fui el futbolista que más entendió a Messi y Cristiano

Uno de los futbolistas que ha tenido la peculiaridad de coincidir con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo es Gonzalo Higuaín. El delantero de 33 años compartió vestuarios con ‘Lio’ en la selección argentina y con ‘CR7′ en el Real Madrid y Juventus, etapas en las que llegó a alcanzar un gran entendimiento dentro de la cancha con ambos, aseguró en una reciente entrevista.

“Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más los entendió. Entender a Cristiano y entender a Messi. El problema no es de ellos, el problema es tuyo. Si yo fui el que más jugó con ellos, es porque entendí a la perfección a los dos”, declaró el ‘Pipita’ para el diario La Nación hace unos meses.

Si bien reconoció que la experiencia de jugar con ambos fue beneficiosa para él, el atacante del Inter Miami consideró que tanto Messi como Cristiano lo veían como un compañero cuyo aporte les resultaba útil.

“Ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el 100% en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos”, sostuvo.