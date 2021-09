Con el pie derecho. Tras la victoria crema por 2-0 ante la USMP, Gregorio Pérez fue elegido por los hinchas como el mejor entrenador de la fecha 10 de la Liga 1.

En una encuesta realizada en la cuenta de Twitter de la Liga de Fútbol Profesional, el entrenador crema superó en votos al estratega de Alianza Lima, Carlos Bustos, y al DT de Cusco FC, Marcelo Grioni.

Gregorio Pérez (UNI) - 57,7%

Carlos Bustos (AL) - 37,7%

Marcelo Grioni (CFC) - 5%

Gregorio Pérez fue elegido por los hinchas como el mejor entrenador de la fecha 10. Foto: Twitter LFP.

Tras este reconocimiento, las redes sociales del cuadro crema destacaron la premiación del entrenador de 73 años : “Felicitamos al profesor Gregorio Pérez por ser seleccionado como el mejor DT de la décima jornada de la #Liga1Betsson”.

Universitario saludó la elección de Gregorio Pérez tras ser elegido como mejor entrenador de la fecha 10. Foto: Universitario.

Universitario: próximo partido

El cuadro crema jugará ante el Deportivo Municipal este domingo a las 3.30 p. m. por la fecha 11 de la Liga 1. Este partido será clave para ambos equipos, ya que están empatados con 14 puntos cada uno e intentarán seguir escalando en la tabla de posiciones.

Para este encuentro, los merengues no contarán ni con Iván Santillán ni Hernán Novick, quienes siguen recuperándose de sus lesiones: “Iván Santillán no está en las mejores condiciones y aún necesita más días para recuperarse. No está en buena forma porque no trabajó mucho tiempo por su rodilla afectada”, explicó el entrenador uruguayo.