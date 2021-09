Federación Peruana de Fútbol: el futuro tras el TAS

Por: Mariano López V.

Salvo la larga lucha de Paolo Guerrero por jugar el Mundial en el 2018, muy pocas veces una resolución jurídica generó tanta expectativa en el fútbol peruano como la que el Tribunal Arbitral del Deporte emitió hace dos días. Ya todos lo sabemos: el TAS acogió el recurso de apelación interpuesto por Alianza Lima, Sporting Cristal y San Martín dejando sin efecto los estatutos firmados el 14 de octubre del 2019 en la Asamblea Extraordinaria de la FPF .

Esto ha generado una serie de reacciones en el ámbito futbolístico, entre ellas, lógicamente, cierto temor respecto a lo que se viene para la organización de nuestro balompié nacional. Por ello, recurrimos al Dr. Julio García, abogado, especialista en temas deportivos, quien detalló las posibles vías de solución para el caso.

“A título personal, no como representante de los clubes demandantes porque no sé si compartan la posición, creo que el único camino que tiene la FIFA es nombrar una comisión normalizadora, algo que no es traumático para la FPF. Ellos designan a un grupo de personas que se encargan de poner la casa en orden y aprobar estatutos. Hay que generar consenso”, señaló a La República.

¿Cuánto tiempo podría tomar arreglar las golpeadas estructuras del fútbol peruano? “No es tan fácil. Se debe tomar la sentencia del TAS, cumplir con la ley peruana de arbitraje y seguir el procedimiento para el reconocimiento de un laudo arbitral emitido en el exterior. Como no existen los estatutos del 2019 para el ámbito deportivo, viene otro tema: la validez del estatuto del 2009. Para las autoridades, leyes y el Estado peruano no vale porque hay una pronunciación del Poder Judicial . Tendrían que ir hasta el estatuto de 1996. Todo esto creo que rebasa las posibilidades de manejo de la Junta Directiva de la FPF”.

¿Sabías que...?

Claro. ¿Pueden los clubes firmar nuevos contratos televisivos? “Legalmente están en el derecho de firmar. Algunos lo harán. Esta situación irregular hace que hoy estén liberados”, afirmó García.