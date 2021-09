Ferrari sobre Dos Santos: ‘’Seguramente hablaremos con Cerro Largo, pero no es algo concreto”

Jean Ferrari, flamante administrador de Universitario, se pronunció sobre el actual momento deportivo que vive el elenco merengue en la Liga 1 Betsson desde que Gregorio Pérez asumió el cargo. El dirigente manifestó que es una posibilidad el regreso de Jonathan Dos Santos y que el comando técnico está enfocado en terminar el campeonato de la mejor forma.

El último lunes 13 de septiembre, Universitario retomó la senda del triunfo ante la San Martín por 2-0, con una buena actuación del equipo en todas sus líneas. Con respecto a ello, Ferrari destacó cuál es el objetivo del grupo que ahora dirige Pérez.

“Gregorio fue puntual y me dijo que se iba a enfocar en las ocho fechas que quedan. Por el momento no vamos a hablar de quien se queda y refuerzos porque no corresponde”, manifestó el exfutbolista para el programa radial las Voces del Fútbol.

Justamente el tema de las contrataciones para el próximo año es el que más interesa al hincha crema. En los últimos días, Luis Urruti declaró para RPP que Dos Santos tenía la intención de regresar a Ate. Al ser consultado sobre el tema, Ferrari manifestó que es una posibilidad.

“Seguramente tendremos una comunicación con el presidente de Cerro Largo para que pueda volver. Pero es una posibilidad, no algo concreto” , sostuvo durante la entrevista.

Los seguidores de Universitario extrañan mucho al goleador uruguayo que fue una de las piezas claves para llegar a la final del campeonato peruano de 2020. El ‘9′ finalizó aquella temporada con 12 goles. Actualmente, juega en el Queretano de México, donde no suma minutos.

Finalmente, Jean Ferrari destacó que los jugadores respaldan la dirección técnica de Gregorio Pérez. “El técnico le tiene que sacar el máximo potencial al futbolista y eso se basa en la credibilidad. Se vio el compromiso del plantel hacia Gregorio, por eso arrancamos de la mejor manera”.