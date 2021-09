Luego de casi dos semanas de lo sucedido en el cotejo entre Brasil y Argentina, Alejandro Gómez dio una entrevista para el medio español Mucho Deporte y señaló que lo sucedido aquel día en San Pablo fue “algo que va más allá del fútbol y que se montó antes del partido”.

“ Nos podían haber avisado dos o tres días antes . Esperaron a que empezara para meterse en el campo, algo jamás visto. Fue un hecho lamentable, bochornoso y que mancha el fútbol sudamericano. Había muchas estrellas y mucha gente, que al final es quien lo paga”, dijo el ‘Papu’ Gómez.

Asimismo, el futbolista de 33 años habló sobre su presente en el Sevilla y espera encontrar su nivel para apoyar al equipo en la presente temporada. “Si el equipo anda bien, yo andaré bien. Esto no es tenis; es un grupo de trabajo y si nos va bien, me irá bien seguramente. Sí, es un año en el que empecé de cero, la adaptación ya la tuve de enero a aquí. Me siento a pleno en la ciudad, en la vida, en el club, con mis compañeros, va a ser un año importante ”, indicó.