Seguramente nadie conocía el nombre de Marisa Nobile hasta hace unos días. La mujer, que trabajó como ‘Steward’ (guardia de seguridad) en el Young Boys vs. Manchester United por la Champions League, se volvió ‘famosa’ no solo por recibir un pelotazo en la cara por parte de Cristiano Ronaldo, sino también por tener la camiseta del portugués. Pero esta no habría sido la primera vez que se vieron las caras.

En diálogo con Marca, la guardia de seguridad develó que en el pasado tuvo un ‘ encontronazo’ con Cristiano Ronaldo, quien terminó mandándola “a ese lugar ”.

“Jugó en el Real Madrid y una vez acabé discutiendo con él. No sabía quién era en aquel momento. Se acabó el partido y seguía entrenando y corriendo en el campo. Fui hacia él para decirle que estábamos cansados y que nos queríamos ir. Se enfadó conmigo y me insultó”, empezó declarando Marisa Nobile.

“Yo también le insulté. Me mandó a ‘ese lugar’ y le contesté: ‘Qué grosero’. Hasta ayer no me gustaba Cristiano Ronaldo”, añadió la agente de seguridad en referencia al nuevo encuentro que tuvo con el delantero portugués, aunque este haya sido un poco diferente al de la primera vez.