Beto Da Silva quiere entrar en racha tras su primer gol con Vallejo

Fútbol peruano. El delantero de Universidad César Vallejo de Trujillo, Luiz Humberto Da Silva, se mostró ilusionado con la posibilidad de entrar en racha goleadora en el equipo Poeta.

Luego de haber anotado su primer gol con casaquilla naranja y reencontrarse con las redes después de dos años y medio, el atacante peruano brindó declaraciones al departamento de prensa del club trujillano.

“Feliz por mi primer gol, yo trabajo para esto y no se me estaba dando. Trataba de generar para mis compañeros y se me dio a mí. Espero seguir con esa racha para sumarle al equipo”, expresó el futbolista.

En otro momento, se refirió al momento que vive Universidad César Vallejo y su deseo de sumar puntos.

“Habían pasado varios partidos sin ganar, por errores nuestros, quizá. Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos y tratar de equivocarnos lo menos posible para sacar los resultados”, dijo luego de las prácticas matutinas del equipo liberteño.

Como se recuerda, Beto Da Silva le anotó a Sport Boys del Callao en partido que terminó con empate (2-2).

Universidad César Vallejo jugará este sábado 18 de septiembre a la 1.15 p. m. en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador ante Academia Cantolao por la undécima fecha de la fase 2 de la Liga 1.