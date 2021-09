Tristán y Lúcar se pronunciaron tras dejar la concentración de la selección peruana

La selección peruana se medirá ante Ecuador en dos duelos amistosos como preparación para la próxima Copa América. Las dirigidas por Doriva Bueno partieron esta tarde rumbo a Quito para el partido de este sábado 18 de setiembre y del martes 21. Esta mañana, la FPF comunicó la lista de las 18 convocadas y más de uno se sorprendió por las ausencias de Adriana Lúcar y Myriam Tristán.

Las dos jugadoras de Alianza Lima habían entrenado con la Bicolor desde el 6 de setiembre en el complejo deportivo de la Videnita de Chincha. Ambas fueron citadas por Doriva Bueno luego de obtener el título de la Liga Femenina FPF 2021 con el cuadro blanquiazul. Además de ser principales figuras del torneo, Adriana Lúcar terminó como la máxima anotadora con 23 goles y Myriam Tristán con 10 tantos.

No obstante, sus nombres no figuraron en la última relación de 18 futbolistas para jugar ante el cuadro Tricolor. El director técnico de la selección peruana, previo al viaje, comentó que la salida de ambas de debió a un tema de la indumentaria deportiva en la talla y número. “Creo que ellas reclamaron por numeración de camisetas, tallas de uniforme. Ellas tienen preferencia en sus clubes en relación a números de camiseta, pero en la selección no importa con el número que vas a jugar”, dijo Doriva Bueno. Además, el DT brasileño añadió que Tristán y Lúcar no le comunicaron a él sus salidas.

Sin embargo, la máxima artillera de la Liga Femenina publicó un mensaje en sus historias de su cuenta de Instagram para esclarecer el tema de su salida de la Blanquirroja para estos dos duelos amistosos: “Decir que me fui de la concentración por la talla del uniforme o el número está muy lejos de la verdad. Se conversó con el jefe de equipo antes de retirarnos y él sabe las verdaderas razones”, comentó Lúcar en la mencionada red social.

Y después, ella y Tristán publicaron un comunicado conjunto en el que se indicaba que sus salidas se deben a temas que pasan dentro de la selección femenina. “Nuestra decisión tiene que ver con temas internos que por el bien de la selección, no vamos a ventilar en este momento. Respetamos a la selección, a nuestras compañeras y al fútbol femenino en general. Y creemos que el fútbol femenino, de todos los que formamos parte del fútbol femenino, depende de la unión, del profesionalismo, del respeto y de la sana competencia”, se lee en el escrito.

