Tras la victoria del Real Madrid por 1-0 ante el Inter en el Giuseppe Meazza, el brasileño Rodrygo, quien anotó el único gol del partido, se mostró muy contento con el triunfo merengue y espera que el equipo pueda seguir sumando en la Champions League.

“ Estoy muy contento, ha sido un gran resultado y gran el esfuerzo que ha hecho todo el equipo. Sabíamos que íbamos a sufrir aquí, supimos sufrir y salió el gol. Lo primero era acertar en la presión y la marca, el mister nos habló de esto y volvimos mejor”, señaló el delantero brasileño.

El exjugador del Santos también indicó que la Champions es una de sus competencias favoritas y espera seguir ayudando al equipo: “Creo que todas las veces que he jugado en Champions lo jugué bien y he hecho algo bueno para mi equipo, estoy contento, me encanta jugar la Champions y marcar goles en la Champions”.

Por otro lado, el delantero de 20 años le lanzó un pedido directo a su entrenador, Carlo Ancelotti: “Quiero jugar siempre, siempre que estoy en el campo puedo hacer algo por el equipo pero respeto al entrenador, yo voy a entrenar para que cuando llegue mi oportunidad estar listo . Todos los años ha sido difícil, el Madrid es así y siempre va a ser difícil”.

Real Madrid: próximos partidos

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán tres partidos consecutivos en la Liga Santander: en primer lugar, visitarán al Valencia el 19 de septiembre; luego jugarán de locales ante el Mallorca el 22 de septiembre; y finalmente jugarán ante el Villareal el próximo 28 de septiembre, en el Santiago Bernabéu.