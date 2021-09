En los partidos de HOY 15 de septiembre de 2021 se enfrentan diferentes equipos de las mejores ligas de fútbol EN VIVO. Hoy se enfrentan clubes de los torneos de UEFA Champions League, UEFA Europa Conference League, Superliga Argentina, Primera División de Bolivia, Primera División de Chile, Copa de Brasil, Ascenso MX, y Major League Soccer. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy domingo 15 de septiembre de 2021

En la jornada de hoy, los partidos más interesantes de la fecha son Manchester City vs. RB Leipzig, Club Brugge (Brujas) vs. PSG, Liverpool vs. Milan e Internazionale vs. Real Madrid, todos encuentros de la nueva temporada por la Champions League.

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

11.45 Sheriff vs. Shakhtar Donetsk

11.45 Beşiktaş vs. Borussia Dortmund

14.00 Club Brugge vs. PSG

14.00 Liverpool vs. Milan

14.00 Sporting CP vs. Ajax

14.00 Atlético Madrid vs. Porto

14.00 Internazionale vs. Real Madrid

14.00 Manchester City vs. RB Leipzig

Europa - UEFA Europa League

9.30 Spartak Moskva vs. Legia Warszawa

Norteamérica - Liga Campeones CONCACAF

20.00 Philadelphia Union vs. América

Argentina - Superliga Argentina

12.15 Unión Santa Fe vs. Estudiantes

14.30 Argentinos Juniors vs. Patronato

16.45 Banfield vs. Rosario Central

19.00 Newell’s Old Boys vs. River Plate

Chile - Primera División

14.00 Palestino vs. Melipilla

Brasil - Copa do Brasil

17.00 Atlético Mineiro vs. Fluminense

19.30 Flamengo vs Gremio

19.30 Fortaleza vs. São Paulo

Colombia - Copa Colombia

17.30 Atlético Nacional vs. Santa Fe

20.00 Deportivo Cali vs. América de Cali

¿Qué canales transmitirán los partidos de hoy 15 de septiembre de 2021?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy 15 de septiembre de 2021 solo deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.