VER Manchester City vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras HOY, miércoles 15 de setiembre, por la fecha 1 del Grupo A de la Champions League 2021/22. El duelo entre ingleses y alemanes está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Etihad Stadium y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de Fox Sports y Star+ para Sudamérica; mientras que el minuto a minuto lo tendrás en la web de La República Deportes .

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó que el Manchester City haya fracasado en la Liga de Campeones y aseguró que llegar hasta la final el año pasado fue un “logro increíble”.

Los Sky Blues comenzarán este miércoles su andadura en la Champions contra el RB Leipzig, después de jugar la final el año pasado, en la que cayeron contra el Chelsea.

“La gente puede que diga que el Manchester City fracasó, pero fue un logro increíble lo de la temporada pasada, jugando muy bien en la mayoría de los partidos y cayendo contra un gran equipo”, apuntó Guardiola en rueda de prensa.

“Cada año empiezo esta competición con ilusión. Estoy muy contento de estar aquí. El equipo dio un paso adelante la temporada pasada y mejoramos mucho. Jugamos trece partidos y ganamos once”.

El técnico de Sampedor, que llegó al Manchester City en 2016, también habló sobre la percepción que liga su éxito en Inglaterra a conquistar la ‘orejona’. “Lo acepto. Cada año es lo mismo. Si gano la Champions League, estaré contento por el club. Si no consigo hacerlo, pues es que no he podido hacerlo. Entonces podréis juzgar el éxito de mi etapa aquí”.

Con información de EFE.

A qué hora es Manchester City vs. RB Leipzig

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m..

En qué canal ver Manchester City vs. RB Leipzig

Argentina: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Bolivia: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Brasil: HBO Max

Colombia: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Ecuador: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Perú: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Uruguay: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur

Venezuela: Fox Sports Cono Sur, Star+, FOX Play Sur.

¿Cómo ver Manchester City vs. RB Leipzig vía Fox Sports?

Argentina: canal 605 y 1605 (DirecTV), canal 17, 101 y 1013 (Telecentro), canal 12, 101 y 1001 (Supercanal), canal 24, 102 y 820 (Express), canal 15 y 610 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 517, 110 y 516 (Inter Satelital), canal 46 y 58 (Entel), canal 502 y 709 (Tigo)

Chile (Fox Sports 1): canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 485 y 889 (Movistar TV), canal 178 y 478 (Claro TV), canal 241 (Entel TV HD), canal 518 (TuVes HD)

Colombia: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 513, 516 y 1513 (Claro TV)

Ecuador: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 18 (Cable Union)

Paraguay: canal 106 y 107 (Personal TV), canal 401 (Tigo satélite), canal 106 y 716 (Tigo cable)

Perú: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 32 y 1704 (Claro TV satélite), canal 61 y 520 (Claro TV cable), canal 501 y 744 (Movistar TV)

Uruguay: canal 604 y 1604 (DirecTV), canal 742 y 826 (Nuevo Siglo)

Venezuela: canal 501 (CANTV), canal 110 Y 1110 (Inter satélite), canal 58 y 190 (Inter cable), canal 35 y 151 (TV Zamora).

¿Cómo ver Manchester City vs. RB Leipzig vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester City vs. RB Leipzig, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Champions League Grupo A

¿Dónde se jugará el Manchester City vs. RB Leipzig?

El Estadio Ciudad de Mánchester, conocido desde 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, también conocido como COMS o Eastlands, es la casa oficial del Manchester City.