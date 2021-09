El presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme, se atuvo este miércoles al lema aplicado al VAR de “mínima interferencia, máximo beneficio”, durante la apertura a la prensa del Centro de Entrenamiento Arbitral (CETA) del ente.

Este miércoles 15 de septiembre se llevó a cabo una cobertura de prensa en la que distintos periodistas estuvieron en el CETA de la Conmebol ubicado en Luque, Paraguay, donde presenciaron el funcionamiento del VAR. Al evento asistieron diversos funcionarios como el exjugador y técnico argentino Nery Alberto Pumpido, actual secretario general adjunto de fútbol, y Wilson Seneme, presidente de la Comisión de Árbitros.

A lo largo de la jornada, se habló sobre temas como los pormenores ocurridos en el CETA, el funcionamiento de las herramientas tecnológicas en los encuentros, el Quality Manager, entre otros tópicos relevantes referentes al ámbito del fútbol y arbitraje.

“Errores van a haber, pero las estadísticas nos muestran que con el VAR el porcentaje de acuerdo es mucho mayor” , explicó Seneme. “Los árbitros tienen que dirigir los partidos y no estar pendientes del VAR”, añadió.

De acuerdo con lo que dio a entender el presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el VAR solo debe ser una herramienta de objetividad, mas no un reemplazo de su papel determinante en los cotejos de fútbol.

“Los árbitros no pueden estar pendientes del VAR. Tienen que dirigir el partido y nosotros estar vigilantes para que ellos sean libres de hacerlo” , afirmó Seneme. A esto agregó que no era correcto generar una expectativa de perfección, ya que “no existe el error cero” y que pueden darse fallos tanto tecnológicos como humanos. “Así es la vida, no somos perfectos”, culminó diciendo el exárbitro brasileño.

Posteriormente, se presentó un video acerca del origen y desarrollo del CETA, donde previamente el dirigente Seneme resaltó la importancia de hallar justicia en el fútbol, dando paso a la introducción de los seminarios, certificaciones, partidos y enteramientos de la institución. Además, se realizó un recorrido por las instalaciones del CETA, con miembros del equipo de Seneme como Enrique Cáceres, gerente técnico VAR, y Rodolfo Otero, coordinador de arbitraje.

Los comunicadores asistentes a la jornada también tuvieron la oportunidad de utilizar el sistema del VAR apoyados de una estación de monitoreo y simulaciones de acciones como clips de fuera de juego, penales y tarjetas rojas. De esta manera, todo los participantes pudieron interactuar con algunas de las diversas herramientas tecnológicas aplicadas al fútbol sudamericano.

Con información de EFE.