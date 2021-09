Duro resultado. Inter de Milán careció de efectividad en su primera presentación por el Grupo C de la Champions League ante el Real Madrid y cayó por 1-0 en la agonía del encuentro. A pesar del marcador, para Simone Inzaghi el resultado no reflejó lo que sucedió en el Giuseppe Meazza.

“Claro que es una lástima, lo lamentamos, no merecíamos perder con lo que hicimos en la cancha. Debimos concretar las ocasiones en la primera parte. Es verdad que acabamos cansados, Courtois hizo grandes paradas, pero cuando no logras marcar el adversario puede molestarte. No debemos olvidar que jugamos contra el Real”, sostuvo en conferencia de prensa al finalizar el cotejo.

El único tanto del compromiso llegó tras una buena combinación entre dos promesas de la Casa Blanca. Eduardo Camavinga y Rodrygo ingresaron en el complemento y fueron decisivos para que los dirigidos por Carlo Ancelotti consiguieran sus primeros tres puntos. Además, otro punto alto fue el portero belga Thibaut Courtois y así lo reconoció el estratega rival.

“Quería jugar igual en la segunda parte que en la primera, pero ganamos muchas energías antes del descanso, con una presión muy alta, y el plan del partido era perfecto. Su portero fue muy bueno. Bajamos la atención al final y eso nos costó la victoria. Hubiéramos querido regalarle a la afición un triunfo, lo lamento porque sé que lo deseaban”, precisó.

Más allá de lo deportivo, Inzaghi resaltó la jerarquía del equipo más ganador en la historia de la Liga de Campeones: “Son momentos de los partidos, hemos tenido ocasiones en la segunda parte también. Jugamos contra el Madrid, uno de los favoritos en la Champions. Y Ancelotti lo dijo, pudo acabar de otra manera”.

El próximo duelo del neroazurro será ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania el martes 28 de septiembre, mientras que Real Madrid recibirá al Sheriff Tiraspol del peruano Gustavo Dulanto.