Champions League 2021/22. Inter vs. Real Madrid protagonizarán uno de los compromisos más interesantes de la primera jornada del Grupo D de la liga más importante de Europa. El choque entre italianos y españoles está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE.

Si no quieres perderte el Inter vs. Real Madrid, puedes seguir la cobertura ONLINE a través de la web La República Deportes. Aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, las incidencias del juego y los goles del encuentro.

Inter vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Inter vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 15 de setiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN 2

Inter vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Inter de Milán: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro y Dzeko. DT: Simone Inzaghi.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Fede Valverde, Modric, Vinicius; Hazard y Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Inter vs. Real Madrid: la previa

Juntos nuevamente. Inter de Milán y Real Madrid volverán a verse las caras en la fase de grupos de la Champions League por segunda vez consecutiva. La Casa Blanca viene de una auspiciosa victoria ante el Celta de Vigo por 5-2 y visitará el Giuseppe Meazza con la finalidad de sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Los españoles se ubican en la primera posición del LaLiga Santander con 10 unidades y tiene al delantero Karim Benzema en su mejor momento. A su vez, el estratega Carlo Ancelotti espera borrar la imagen de la última temporada, en la cual cayeron ante el Chelsea en semifinales, y conseguir la decimocuarta ‘orejona’ del club.

Por su parte, el equipo de Lautaro Martínez espera romper la mala racha de sus anteriores campañas y pasar la fase de grupos. A pesar del buen inicio en la Serie A, el cuadro neroazurro presenta dos bajas sensibles para este torneo: Romelu Lukaku (Chelsea) y Achraf Hakimi (PSG).

¿A qué hora juegan Inter vs. Real Madrid?

El enfrentamiento entre Inter vs. Real Madrid, por la primera jornada del Grupo D de la Champions League, comenzará a las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa los horarios de este duelo según tu ubicación geográfica:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Inter vs. Real Madrid?

Argentina: Star+, ESPN2 Sur

Brasil: HBO Max

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Colombia: Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

Ecuador: ESPN Andina, Star+

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDNxtra, Paramount+

México: HBO Max

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Andina

Uruguay: Star+, ESPN2 Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3.

¿Cómo ver el Inter vs. Real Madrid EN VIVO vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Inter vs. Real Madrid?

Para acceder a Star Plus y ver el Inter vs. Real Madrid, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones a fin de que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Inter vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Inter vs. Real Madrid por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos de ESPN. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Inter vs. Real Madrid?

El escenario que acogerá el cotejo Inter vs. Real Madrid será el Estadio Giuseppe Meazza, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Milán.