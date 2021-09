Doriva Bueno: “[Lúcar y Tristán] salieron por voluntad propia y me da mucha pena que no estén acá”

La selección peruana femenina afrontará dos duelos amistosos ante la selección ecuatoriana el próximo sábado 18 y el martes 21 de setiembre. Ambos partidos serán los primeros del año para la Bicolor que después de completar seis microciclos de entrenamientos a lo largo de este año, se medirán ante una selección como preparación para la Copa América 2022. Desde el lunes 6 de setiembre, el grupo de 27 convocadas empezó a realizar las prácticas en el complejo deportivo de la Videnita de Chincha bajo las órdenes del director técnico Doriva Bueno.

La Blanquirroja estuvo entrenando a doble turno para llegar de la mejor manera ante el cuatro Tricolor. Desde un inicio la Federación Peruana de Fútbol indicó que solo serían 20 futbolistas las que viajarían hacia Quito. No obstante, esta mañana la FPF mediante un comunicado detalló la relación de seleccionadas y que finalmente solo son 18. Dentro de la lista llamó la atención la no inclusión de Adriana Lúcar y Miryam Tristán.

Ambas futbolistas pertenecientes a Alianza Lima fueron figuras destacas de la Liga Femenina FPF 2021, donde salieron campeonas. Lúcar terminó el torneo siendo la máxima goleadora con 23 tantos, y Tristán aportó 10 dianas. Además, Tristán fue la capitana en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ante la ausencia de las blanquiazules, Doriva Bueno, en una entrevista antes de viajar a Quito, comentó: “Me da mucha pena que ellas dos no estén acá, trabajaron toda la semana con nosotros y ayer me causó sorpresa que hayan salido de la concentración”.

El entrenador brasileño dijo que las blanquiazules abandonaron el grupo por decisión propia y sin previo aviso hacia su persona. Y comentó que la decisión de Adriana Lúcar y Miryam Tristán pasa por un tema de la vestimenta de la selección peruana. “Creo que ellas reclamaron por numeración de camisetas, tallas de uniforme.”

Asimismo, recalcó: “Ellas tienen preferencia en sus clubes en relación a números de camiseta, pero en la selección no importa con el número que vas a jugar. Importa sí el interés y compromiso de ellas con el escudo de la selección porque detrás de eso no es solo la persona, hay todo un país, una familia, los hinchas y público que realmente quieren desarrollar el fútbol femenino. Me da mucha pena de verdad”.

Sin embargo, las jugadoras del cuadro íntimo no se han manifestado para conocer su versión. Por lo pronto, esta tarde la selección peruana partió rumbo a Ecuador. El primer duelo de este sábado será a las 3.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Y el duelo del martes 21 también se disputará a la misma hora.

Conoce la lista final de convocadas: