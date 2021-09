Diego Haro y Víctor Hugo Carrillo arbitrarán en semifinal de la Copa Sudamericana

La semifinal Peñarol vs. Athletico Paranaense por la Copa Sudamericana 2021 contará con terna arbitral peruana. Esta semana, la Conmebol confirmó en su página web que Diego Haro y Víctor Hugo Carrillo fueron designados como réferi principal y encargado del VAR, respectivamente, para el partido de ida entre ambos clubes.

Este será el sexto compromiso que arbitre Haro en el certamen continental, donde ha dirigido al menos un juego de cada ronda hasta el momento (fase previa, fase de grupos, octavos de final y cuartos de final). En total, lleva mostradas 29 cartulinas amarillas, tres rojas y ha pitado tres penales.

Carrillo, por su parte, volverá a formar dupla con el árbitro FIFA tal como ocurrió en el duelo por eliminatorias del último 2 de septiembre, donde coincidieron en el Chile vs. Brasil. Aquella vez, se desató una polémica por un supuesto penal no cobrado luego de una falta de Casemiro, jugada que el videoarbitraje no consideró infracción.

Designación arbitral del partido Peñarol vs. Paranaense. Foto: Conmebol

¿Cuándo juegan Peñarol vs. Athletico Paranaense?

El primer choque entre el conjunto uruguayo y brasileño se llevará a cabo el jueves 23 de septiembre en el Estadio Campeón del Siglo. Los Carboneros avanzaron a ‘semis’ luego de eliminar en la ronda previa a Sporting Cristal por un marcador global de 4-1.

El Furacao, por su parte, se impuso 4-3 a LDU en su llave de cuartos de final. El Manya busca clasificar a su primera final de esta competencia, en tanto que el club rojinegro ya sabe lo que es alzar el trofeo (se proclamó campeón en la edición del 2018).