VER Club Brujas vs. PSG EN VIVO con Lionel Messi. Equipos se verán las caras este miércoles 15 de setiembre por la primera jornada del Grupo A de la fase de grupos de la Champions Leaguea 2021-2022. El duelo entre ambos clubes está pactado para que se lleve a cabo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Jan Breydel Stadion. Contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN y Star+, además de la web de La República Deportes .

El ansiado debut del tridente más esperado del fútbol actual, el formado por el argentino Lionel Messi, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé, puede producirse mañana, miércoles, en el duelo de Liga de Campeones ante el Brujas, indicó este martes el técnico del PSG, Mauricio Pochettino.

“Es posible”, dijo el entrenador en la rueda de prensa previa al duelo de debut de su equipo en la máxima competición europea, en la que también aseguró que “no se puede ir en contra” de la expectación creada por la asociación de esos tres jugadores.

“Caí rendido ante la petición colectiva”, bromeó el entrenador, quien aseguró que todavía no tiene decidido el once de salida de su equipo ante el Brujas.

El tridente, que asocia a los dos jugadores más caros del mundo y al seis veces ganador del Balón de Oro, estuvo a punto de no poder formarse por la posible salida de Mbappé al Real Madrid, pero el frustrado traspaso lo hace posible.

El entrenador argentino reconoció que con los refuerzos de esta temporada se ha levantado una gran expectación en su equipo, pero matizó que no son los favoritos.

“El equipo a batir es el Chelsea, que es el que ganó el año pasado y que se ha reforzado con más dinero que el PSG”, dijo. Pochettino señaló también que trabajan para formar un buen equipo, pero que por ahora son “un club que ha reclutado a buenos jugadores”.

A qué hora juega Club Brujas vs. PSG con Lionel Messi

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Champions League Grupo A

En qué canal ver Club Brujas vs. PSG con Lionel Messi

Argentina: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Club Brujas vs. PSG con Lionel Messi en ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.espnplay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación puedes hacerlo desde App Store o Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional. Es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.

¿Cómo ver Club Brujas vs. PSG vía Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Club Brujas vs. PSG, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.