VER Atlético de Madrid vs. Porto EN VIVO ONLINE. Equipos se enfrentarán este miércoles 15 de setiembre por la primera jornada del Grupo B de la Champions League 2021/22. El duelo entre los colchoneros y dragones está pactado para las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano y contará con TRANMISIÓN EN DIRECTO de FOX Sports 2 para toda Sudamérica y Star+ vía STREAMING ONLINE .

También podrás seguir el minuto a minuto del Atlético de Madrid vs. Porto en la web de La República Deportes. Precisamente, en esta nota encontrarás toda la información acerca de este evento, horarios, canales de TV y más.

A qué hora juega Atlético Madrid vs. Porto

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Atlético Madrid vs. Porto: previa del partido

Esta temporada, con la plantilla más potente desde que llegó hace ya casi una década al Atlético de Madrid, Diego Simeone, el entrenador del equipo rojiblanco, avisó de que no tiene “compromiso absolutamente con nadie”. Además, advirtió de la “presión y la agresividad” del Porto de su “amigo” Sergio Conceiçao, su rival este miércoles en la Liga de Campeones.

“No he variado mucho en mis formas. Siempre me he tomado tiempo para pensar. Con la plantilla que tengamos, siempre me manejo de la misma manera”, expuso el técnico, preguntado por si emplea mucho más tiempo en la elección de su once ahora, cuando dispone de una variedad y calidad mucho más amplia de recursos que en el pasado.

“Se me juzgaba desde el primer día que llegué... ¿por qué no se me a juzgar ahora? La crítica y la opinión tienen que estar. No tengo compromiso absolutamente con nadie”, remarcó en rueda de prensa en el Wanda Metropolitano Simeone, que según expresó tiene claro lo prioritario: que “el club y el equipo ganen”.

Ahí reinicia el Atlético la Liga de Campeones, con todas las sensaciones que despierta en un grupo que ha jugado —y perdido— dos finales, en 2014 y en 2016. No pasa de cuartos desde 2017. “No pienso más allá del partido de mañana. El camino se hace andando. Conocemos la competencia y sabemos las dificultades que va a haber debido al gran equilibro del grupo donde vamos a competir”, apuntó.

La alineación de Simeone es una incógnita, incluso en la titularidad de Antoine Griezmann. “Mas allá de desajustes (contra el Espanyol), hubo imprecisión, falta de intensidad, agresividad, de poca velocidad en el juego y no solo en un futbolista, sino en el equipo en global. El primer tiempo no fue el que buscábamos”, dijo.

“Lo que queremos de Griezmann es que sea el futbolista que siempre fue, un jugador importantísimo, con jerarquía, con talento y con gol. Y seguramente habrá que trabajarlo como todos los compañeros en su lugar de juego, y que esté preparado para 30, 90 o 60 minutos. Lo que el equipo lo llame”, explicó.

Con información de EFE.

En qué canal ver Atlético Madrid vs. Porto

Argentina: FOX Play Sur, Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur

Chile: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Paraguay: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Perú: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Uruguay: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela: Star+, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Porto vía Star+?

Para acceder a Star Plus y ver el Atlético Madrid vs. Porto, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio de streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Atlético Madrid vs. Porto vía FOX Sports 2?

Satélite

DirecTV: canal 608 (SD), canal 1608 (HD)

Movistar TV: canal 480 (SD), canal 891 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 502 (SD), canal 745 (HD)

Claro TV: canal 62 (SD), canal 518 (HD)

Star Globalcom: canal 34 (SD).

¿Dónde van a jugar Atlético Madrid vs. Porto?

Champions League Grupo B