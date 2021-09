Los conjuntos colombianos de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se verán las caras este miércoles 15 de setiembre a partir de las 5.30 p. m (hora peruana) en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Entérate sobre todas las incidencias y detalles sobre el esperado encuentro entre los verdolagas y el León a través de La República Deportes, donde podrás conocer el minuto a minuto del cotejo Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe.

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe?

Perú: 5.30 p. m

Colombia: 5.30 p. m / Win Sports

México: 5.30 p. m

Chile: 6.30 p. m

Bolivia: 6.30 p. m

Venezuela: 6.30 p. m

Ecuador: 6.30 p. m

Estados Unidos: 6.30 p. m

¿Qué canal transmite el partido Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe?

El duelo entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional podrá sintonizarse a través de Win Sports.

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Win Sports+ EN VIVO?

Para poder disfrutar de los partidos debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a https://www.winsportsonline.com/

Hacer clic en Registrarte.

Seleccionar el plan que mejor convenga. Entre las opciones está: partido en vivo, plan mensual, plan semestral o plan anual.

Posteriormente ingresar los datos y seleccionar el método de pago.

Disfrutar de los partidos.

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder ver la transmisión EN VIVO por internet de Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe, puedes sintonizar la señal de Win Sports+ . Asimismo, si no cuentas con cable, puedes seguir la contienda a través de La República Deportes, que te traerá el minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles del cotejo Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe.

Posible alineación de Atlético Nacional

Quintana, Marulanda, Castro, Perea, Banguero, Rovira, Perlaza, Cándelo, Guzmán, Castro, Duque.

Posible alineación de Independiente Santa Fe

Leandro Castellanos, Edwin Herrera, Fáiner Torijano, Iván Villalba, Delgado, Leonardo Pico, Pedroza. Jhon Arias, John Velásquez, Kelvin Osorio, Ronaldo Dinolis.

¿Dónde se jugará el partido Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe?