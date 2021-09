La escuadra de las Águilas —de la que forma parte el peruano Pedro Aquino— y el conjunto Philadelphia Union se enfrentarán a duelo este miércoles 15 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Subaru Park de Chester, por el pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Te contamos todas las incidencias y el minuto a minuto del esperado encuentro entre América vs. Philadelphia a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega América vs. Philadelphia?

Perú - 8.00 p. m.

Colombia - 8.00 p. m.

México - 8.00 p. m.

Ecuador - 8.00 p. m.

Bolivia - 9.00 p. m.

Venezuela - 9.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Estados Unidos - 9.00 p. m.

Brasil - 10.00 p. m.

Uruguay - 10.00 p. m.

Argentina - 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido América vs. Philadelphia?

El partido podrá verse a través de las señales de FOX Sports para toda Centroamérica y TUDN para Estados Unidos. A continuación, revisa los canales según país:

México: Fanatiz Mexico, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports App

Belice: Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Canadá: OneSoccer

Costa Rica: Fox Sports App, Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

República Dominicana: Fox Sports App, Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte

El Salvador: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports 3 Cono Norte

Guatemala: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports App

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports 3 Cono Norte

Panamá: Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Estados Unidos: Fox Sports 1, TUDN.com , FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com , TUDN USA

Venezuela: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 3 Cono Norte, Fox Sports App

¿Cómo ver Fox Sports EN VIVO?

Para poder ver ONLINE la programación puedes ingresar a su web oficial Fox Sports e inscribirte con tu operador de televisión: Megacable, Dish, Sky o izzy.Asimismo, también está disponible la opción de descargar el App de Fox Sports para poder ver los partidos desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver América vs. Philadelphia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder ver la transmisión EN VIVO por internet América vs. Philadelphia, puedes sintonizar la señal de Fox Sports. Asimismo, si no cuentas con cable, puedes seguir la contienda a través de La República Deportes, que te traerá el minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles del cotejo América vs. Philadelphia.

Posible alineación de América

Guillermo Ochoa; Salvador Reyes, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez,Miguel Layún; Richard Sánchez, Pedro Aquino; Álvaro Fidalgo, Sebastián Córdova, Roger Martínez; Federico Viñas.

Posible alineación de Philadelphia

Joe Bendik; Nathan Herriel, Jakob Glesnes, Stuart Findlay, Kai Wagner; Jack McGlynn, Alejandro Bedoya; Leon Flach, Paxten Aaronson, Quinn Sullivan; Kacper Przybylko.

¿Dónde se jugará el partido América vs. Philadelphia?

El cotejo tendrá lugar en el estadio Subaru Park de Chester de Pensilvania.