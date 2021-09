Real Madrid vs. Inter chocarán este miércoles 15 de setiembre a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio San Siro de Milán. El compromiso deportivo corresponde a la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2021.

Para este duelo, el conjunto Merengue tendrá disponible al defensa austríaco David Alaba y al delantero serbio Luka Jovic que superaron una sobrecarga muscular y una gastroenteritis respectivamente. Conoce a continuación, cómo, cuándo y a qué hora ver la contienda.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Inter?

Perú: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m

Ecuador: 2.00 p. m

Colombia: 2.00 p. m

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Inter?

En toda Latinoamérica, ESPN y Star+ serán las señales internacionales encargadas de transmitir el Real Madrid vs. Inter, mientras que en España se emitirá a través de Prime Video.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Real Madrid vs. Inter ONLINE GRATIS, puedes sintonizar la señal de Star+, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos de ESPN. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posible alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba o Nacho Fernández, Miguel Gutiérrez, Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Eden Hazard, Karim Benzema y Vinícius Juniors.

Posible alineación de Inter

Samir Handanovic, Milan Skriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Mateo Darmian, Nicolo Barella, Mateo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Iván Perisic, Edin Dzeko y Lautaro Martínez.

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs. Inter?

El escenario deportivo que albergará el choque Real Madrid vs. Inter será el estadio San Siro, situado en la ciudad de Milán, Italia.