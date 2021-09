Los belgas del Brujas recibirán a los bleus del Paris Saint Germain este miércoles 15 de septiembre. Si bien el PSG ha realizado las contrataciones más sonadas del último mercado de fichajes, el DT de los parisinos Mauricio Pochettino aún considera que la plantilla necesita tiempo para ser la que él espera. Conoce a qué hora juegan PSG vs. Club Brujas.

En la previa del Club Brujas vs. Paris Saint-Germain por Champions League, el entrenador argentino señaló que aún no tiene definido el once que debutará en Bélgica, pero dejó a entender que el tridente más llamativo de los últimos años podría debutar mañana: Neymar - Mbappé - Messi.

¿A qué hora juega PSG vs Club Brujas?

¿Qué canal transmite el partido PSG vs. Club Brujas?

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

¿Dónde ver PSG vs Club Brujas EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte el partido PSG vs. Brujas por internet, sintoniza las señales de ESPN Play y Star+, servicios de streaming donde podrás ver la programación de ESPN y todos los duelos de la Champions League. En caso no tengas acceso al mismo, puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Posible alineación de PSG

Alineación de PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Pereira, Guelle, Di María, Neymar y Mbappé.

Posible alineación de Club Brujas

Alineación de Brujas: Mignolet, Clinton Mata, Hendry, N’Soki, Sobol, Vormer, Álvarez, Vanaken, Sowa, Lang y Ketelaere

¿Dónde se jugará el partido PSG vs. Club Brujas?

El partido por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League se jugará desde el estadio Jan Breydel Stadium de Bélgica.