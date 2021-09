Vinicius sobre su polémica celebración: “Fue un abrazo al Bernabéu en nuestro reencuentro”

Vinicius Junior ha dejado de ser el futbolista sin puntería a clavar todas las opciones que tiene. En apenas cuatro fechas disputadas, el brasileño lleva cuatro dianas anotadas, de las cuales la última ha sido muy criticada, pero no por la definición en sí, sino por la celebración. Corría el minuto 54 del partido entre Real Madrid vs. Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu cuando el delantero de 21 años, luego de poner el 3-2 momentáneo, fue a abrazar a los hinchas que llenaron las tribunas del estadio.

Los principales medios españoles señalaron este festejo como inadecuado debido a la pandemia que viene atravesando el mundo . En las imágenes se puede ver a Vinicius saltar hacia la primera bandeja y enfundarse en un interminable abrazo con los fanáticos, quienes no querían dejarlo salir. “Es bastante temerario lo que acaba de hacer”, señalaron en la transmisión sobre el brasileño, quien segundos después sería amonestado con tarjeta amarilla.

Días después de esta polémica acción, Vinicius Junior se confesó con el Diario As de España y reveló el porqué de esta celebración. “Ha sido un tiempo de muchas emociones y seguro que me influyó todo lo que ha pasado en este tiempo con lo sucedido. Llevábamos mucho tiempo sin poder estar con nuestra gente y quizás se me fue un poco”, empezó declarando el futbolista del Real Madrid.

En esa misma línea, romantizó este hecho con abrazar al Santiago Bernabéu, estadio al que regresaron después de una temporada y media. “Me dejé llevar un poco porque se juntó que era el gol del 3-2, habíamos vuelto a nuestra casa después de tanto tiempo y de nuevo marqué. En realidad fue un abrazo al Bernabéu en nuestro reencuentro con ellos. No conocía a ninguno de ellos. Era un abrazo para todos los madridistas que siempre han estado a nuestro lado”, culminó.

Mira aquí la celebración de Vinicius