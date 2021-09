VER Villarreal vs. Atalanta EN VIVO se verán las caras HOY martes 14 de setiembre desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de la Cerámica por la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2021/22. El compromiso entre el Submarino Amarillo y el conjunto de Bérgamo contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 3 y la web de La República Deportes .

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, advirtió este lunes de la calidad del Atalanta, rival de este martes en La Cerámica en el arranque de la Liga de Campeones, al asegurar que es un equipo que está al “nivel de los grandes de Italia”.

“Ahora que me voy a enfrentar a ellos y lo he estudiado, me doy cuenta de lo que son y lo que han logrado. Es un equipo del perfil del Villarreal, que se ha asentado en Italia entre los mejores y están en Liga de Campeones siendo grandes protagonistas de la mano de Gasperini”, dijo en la rueda de prensa previa al partido del martes.

“Es un equipo que una vez lo estudias, le das el valor. En el sorteo hablábamos del United como favorito y con el Young Boys por debajo, nos emparejamos con ellos. El Atalanta tiene potencial y juega a alto nivel en muchos momentos del partido. Son un equipo de máxima exigencia y de los mejores de su país y de la competición, pero jugamos en casa y queremos retar a ese gran Atalanta que nos vamos a encontrar”, añadió.

En su análisis del rival, Emery destacó el sentido colectivo de un equipo “muy valiente que va hacia adelante siempre” y en el que todos atacan, lo que considera que los hace “peligrosos”.

Con información de EFE.

A qué hora juegan Villarreal vs. Atalanta

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 11.00 a. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Costa Rica: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Italia: 9.00 p. m.

Francia: 9.00 p. m.

Alemania: 9.00 p. m..

En qué canal ver Villarreal vs. Atalanta

Argentina: Star+, ESPN3 Sur

Brasil: HBO Max

Chile: Star+, ESPN3 Sur

Colombia: Star+, ESPN3 Sur

Ecuador: Star+, ESPN3 Sur

Paraguay: Star+, ESPN3 Sur

Perú: Star+, ESPN3 Sur

Uruguay: Star+, ESPN3 Sur

Venezuela: Star+, ESPN3 Sur.

¿Cómo ver Villarreal vs. Atalanta vía ESPN 3?

ESPN 3 EN VIVO

DirecTV

Argentina: 623 (SD) y 1623 (HD)

Chile: 623 (SD) y 1623 (HD)

Colombia: 623 (SD) y 1623 (HD)

Ecuador: 623 (SD) y 1623 (HD)

Perú: 623 (SD) y 1623 (HD)

Uruguay: 623 (SD) y 1623 (HD).

Movistar TV

Colombia: 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (satélite): 488 (SD) y 887 (HD)

Perú (cable): 508 (SD) y 742 (HD)

Chile: 495 (SD) y 887 (HD)

Venezuela: 488 (SD) y 887 (HD).

Claro TV

Colombia (cable): 512 (SD) y 1512 (HD)

Chile (cable): 176 (SD) y 476 (HD)

Perú (cable): 66 (SD) y 524 (HD).

Tigo

Bolivia (cable): 515 (SD) y 703 (HD)

Paraguay: 105.

Simple TV

Venezuela: 623 (SD) y 1623 (HD).

¿Cómo ver Villarreal vs. Atalanta vía ESPN Play GRATIS?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, loguéate con tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Villarreal vs. Atalanta vía ESPN Play EN VIVO?

Esta cadena internacional tiene un aplicativo denominado ESPN App, el cual te permite ver en vivo y en directo todos los partidos de fútbol y resultados minuto a minuto desde tu teléfono celular. Para descargar esta aplicación, puedes hacerlo desde App Store/Google Play.

¿Cuánto cuesta ESPN Play?

ESPN Play no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a ESPN Play.