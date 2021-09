Colo Colo vs. Everton EN VIVO se juega HOY martes 14 de septiembre por la jornada 21 del Campeonato Nacional de Chile a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. El encuentro entre el Cacique y Auriazules será televisado por la señal de TNT Sports y TNT Sports HD. Para que no te pierdas este duelo del fútbol chileno y el resto de cotejos, puedes ver el partido EN DIRECTO ONLINE GRATIS vía LIVE STREAMING por La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información con la previa, horarios y canales de transmisión, alineaciones y el minuto a minuto.

Colo Colo vs. Everton: ficha del partido

Partido Colo Colo vs. Everton ¿Cuándo juegan? HOY martes 14 de septiembre ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana), 7.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Monumental ¿En qué canal? TNT Sports.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Everton por el Campeonato Nacional de Chile?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Chile : 7.00 p. m.

: 7.00 p. m. Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 15).

¿Dónde ver el Colo Colo vs. Everton EN VIVO por fútbol chileno?

Para ver el Colo Colo vs. Everton EN VIVO por el Campeonato Nacional de Chile, debes sintonizar la señal de TNT Sports, la cual tiene los derechos de transmisión del fútbol chileno.

Chile: TNT Sports 2, TNT Sports HD, Estadio TNT Sports.

¿Cómo ver el Colo Colo vs. Everton EN VIVO vía TNT Sports 2?

TNT Sports 2 EN VIVO

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver el Colo Colo vs. Everton EN VIVO vía TNT Sports?

TNT Sports HD EN VIVO

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton EN VIVO ONLINE GRATIS?

Podrás ver el encuentro Colo Colo vs. Everton EN VIVO ONLINE gratis a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports GO. Los clientes de TNT Sports también pueden hacerlo a través de Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

¿Dónde se jugará el Colo Colo vs. Everton?

El Colo Colo vs. Everton se jugará este martes 14 de septiembre en el Estadio Monumental ubicado en la capital de Santiago de Chile.

Últimos resultados de Colo Colo

O’Higgins 2-3 Colo Colo

Colo Colo 0-1 Cobresal

Unión La Calera 1-1 Colo Colo.

Últimos resultados de Everton

Everton 1-0 Palestino

Everton 1-1 Antofagasta

O’Higgins 1-0 Everton.

Posibles alineaciones del Colo Colo vs. Everton

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil, Pablo Solari y Joan Cruz; Marcos Bolados e Iván Morales.

DT: Gustavo Quinteros.

Everton: Franco Torgnascioli; Camilo Rodríguez, Diego Oyarzún, Julio Barroso, Dilan Zúñiga; Christian Bravo, Álvaro Madrid, Benjamín Berríos, Rodrigo Echeverría, Juan Cuevas; Cecilio Waterman.

DT: Roberto Sensini.