Chelsea vs. Zenit EN VIVO se enfrentan en Stamford Bridge por la primera fecha del Grupo H en la Champions League 2021-22. La transmisión de este compromiso estará a cargo de la señal de Fox Sports a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones confirmadas de ambos equipos, el marcador actualizado minuto a minuto y videos de los goles.

Chelsea vs. Zenit: ficha del partido

Partido Chelsea vs. Zenit ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 14 de septiembre ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stamford Bridge ¿En qué canal? Fox Sports

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Zenit?

En territorio peruano, el partido Chelsea vs. Zenit se jugará a partir de las 2.00 p. m. Si quieres seguir el duelo desde el extranjero, revisa la guía de horarios de acuerdo al país en el que te ubiques:

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Chelsea iniciará la defensa de su título continental cuando reciba al Zenit de San Petersburgo por la primera jornada del Grupo H de la Champions League 2021-22. El equipo inglés nunca se había enfrentado al cuadro ruso, pero es claro favorito por sus antecedentes contra clubes de ese país.

Los blues han armado este año una plantilla que lo tiene en el top cinco de los más valiosos del torneo, con el delantero belga Romelu Lukaku (100 millones de euros) como su jugador mejor cotizado. La inversión viene dando frutos, pues el atacante lleva tres goles en cuatro fechas de la Premier League, donde su cuadro es uno de los líderes.

El conjunto soviético intentará dar la sorpresa en Stamford Bridge, aunque no podrá contar con Wilmar Barrios, una de sus figuras, debido a que está cumpliendo la cuarentena obligatoria tras jugar con Colombia en las eliminatorias sudamericanas.

Romelu Lukaku es la principal carta de gol del Chelsea. Foto: EFE

¿Qué canal transmite Chelsea vs. Zenit?

La transmisión del partido Chelsea vs. Zenit por televisión estará a cargo de la señal de Fox Sports en Sudamérica.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: GUIGO, Estádio TNT Sports, Space Brazil, HBO Max

Chile: Fox Sports 1

Colombia: Fox Sports

Costa Rica: ESPN 2

Ecuador: Fox Sports

México: HBO Max

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

Uruguay: Fox Sports

Venezuela: Fox Sports

Estados Unidos: Galavisión

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4.

¿Cómo ver Chelsea vs. Zenit ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión por internet del partido Chelsea vs. Zenit, sintoniza la señal de Star+, servicio de streaming donde podrás acceder a toda la programación de canales como Fox Sports y ESPN. En caso de que no tengas acceso al mismo, puedes seguir las incidencias de este compromiso desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con el marcador actualizado minuto a minuto.

¿Dónde juegan Chelsea vs. Zenit?

El escenario que acogerá el partido Chelsea vs. Zenit será el Estadio Stamford Bridge, recinto deportivo ubicado en Londres, propiedad del Chelsea Football Club.

Probable alineación de Chelsea vs. Zenit

Chelsea: Edoudard Mendy; César Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; Reece James, Mateo Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Kai Havertz, Romelu Lukaku y Mason Mount.

DT: Thomas Tuchel.

Zenit: Kritsyuk; Kuzyaev, Chistiakov, Lovren, Rakits’kyy, Douglas Santos; Malcom, Claudinho, Wendel; Erokhin y Azmoun.

DT: Serguei Semak.

Pronósticos de Chelsea vs. Zenit

Las cuotas de las principales casas de apuestas para el partido Chelsea vs. Zenit dan como amplio favorito para quedarse con la victoria al equipo inglés, vigente campeón de la Champions League. Una victoria de los blues paga menos de 1,30 veces lo apostado, mientras que el triunfo de los rusos se cotiza en aproximadamente 15 veces la inversión. El empate alcanza una cuota de 6,90.