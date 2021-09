Real Madrid vs. Inter: “Nosotros no estamos detrás de nadie”, afirma Karim Benzema

Inició la fase de grupos de la Champions League y este 15 de septiembre se jugará el Real Madrid vs. Inter de Milan a las 2.00 p. m. (hora peruana) en el estadio San Siro de Italia. Antes de su partido contra el equipo italiano, Benzema otorgó una rueda de prensa donde comentó sus expectativas en la competencia y el buen momento de Vinicius Jr.

“Para mí, la Champions League es la competición más importante y con más presión”, indicó el francés que ganó cuatro Orejonas con el Real Madrid. “Todos los equipos son muy fuertes —continuó Benzema— y nosotros no estamos detrás de nadie. Estamos aquí, tenemos un buen equipo y vamos a pelear por ganar la Champions. Para nosotros, esta competición es muy importante”.

En alusión a las expectativas que ponen al PSG y Manchester United como los candidatos fijos a llevarse el título —debido a los refuerzos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente—, el delantero galo dijo que “la Champions es especial y todos los equipos quieren ganar, pero son once contra once y en el campo no hay favoritos”. Además, añadió que, en vez de fijarse en los otros clubes, los merengues se enfocan en sí mismos. “Debemos entrar al campo para dejar ver que estamos aquí y queremos ganar. Tenemos que mirarnos a nosotros y no pensar en los demás”, sentenció.

Benzema reconoce que uno de los jugadores destacados en las primeras fechas de la temporada es Vinicius Jr., quien ha anotado cuatro goles en cuatro partidos. “Es un jugador joven, que ahora tiene experiencia en este club. Nos ha ayudado mucho y en este inicio de liga ha metido goles. Nos ayuda mucho con su velocidad y lo va a hacer durante todo el año”, confesó el francés. También dijo que considera al brasileño como uno de los mejores: “Hablo mucho con él, creo en él y si le puedo ayudar lo haré porque es un jugador top”.

Real Madrid vs. Inter de Milan

El club merengue visitará Italia para chocar contra el Inter de Milan en su debut en Champions League 2021-2022. Ambos clubes pertenecen al Grupo D, el cual lo completan el Shakhtar Donetsk y el Sheriff Tiraspol de Gustavo Dulanto.

Antes era un opta