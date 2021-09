Esta parece ser la temporada de Vinicius Junior. El brasileño, que en anteriores cursos fue criticado por su falta de precisión a la hora de anotar, ahora lleva anotados cuatro goles en cuatro jornadas, demostrando que está en su mejor momento y puede dar más en el Real Madrid. Incluso reveló que cada vez que salga al gramado del Santiago Bernabéu, intenta “jugar como si estuviera en casa cuando jugaba en Brasil”.

En diálogo con Tomás Roncero para el diario As, Vinicius confesó que estos resultados se deben a muchas horas de entrenamiento. “ Esto es producto de mucho trabajo, muchas horas entrenando en Valdebebas y de lucha por mejorar la definición. Tengo la confianza del míster y de todo el staff técnico, esa confianza me hace pensar que puedo fallar, y si lo hago, lo vuelto a intentar otra vez ”, aseveró.

Además, el internacional con la selección de Brasil se refirió a su celebración el último domingo, cuando le anotó al Celta de Vigo, en la que saltó a la grada para abrazarse con los aficionados. “Me dejé llevar un poco porque se juntó que era el gol del 3-2, habíamos vuelto a nuestra casa después de tanto tiempo y de nuevo marqué. En realidad fue un abrazo al Bernabéu en nuestro reencuentro con ellos”.

En dicha entrevista, Vinicius también se dio un tiempo para hablar sobre su compañero Karim Benzema y quien podría serlo en la siguiente temporada, Kylian Mbappé. “Es uno de los mejores jugadores de la historia, me gusta mucho jugar con él. Siempre me habla en el campo y fuera de él, me ayudó, incluso, cuando no sabía si yo iba a triunfar”, añadió sobre el ‘Gato’.

Mientras que sobre el delantero del PSG dijo: “Mbappé es un grandísimo jugador, me gusta mucho, soy fan de él también. Seguro va a hacer una gran temporada con el PSG, ya veremos qué hace con su futuro”. Real Madrid se prepara para debutar en la Champions League, cuando enfrente al Inter de Milan este miércoles 15 de septiembre.