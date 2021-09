El Barcelona se enfrentará contra el Bayern Munich este martes 14 de setiembre, en una de las contiendas más esperadas de la UEFA Champions League 2021. El encuentro se dará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Camp Nou, Barcelona (España).

Los culés se verán las caras en una complicado juego contra los bávaros, esta vez sin su ahora exjugador estrella Lionel Messi, lo que complicaría las cosas a los azulgranas. Hasta el momento el Bayern Munich le lleva ventaja a la escuadra del Barcelona: en los últimos nueve choques el equipo alemán ha superado al equipo español hasta seis oportunidades.

Los fanáticos están ansiosos por ver el desenlace del partido entre Barcelona vs. Bayern Munich. Puedes seguir la transmisión del minuto a minuto a través de La República Deportes.

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Bayern Munich?

El duelo podrá ser sintonizado a través de los canales de ESPN, TUDN y Star+, de acuerdo al país de residencia:

Argentina | ESPN Sur, Star+

Bolivia | Star+, ESPN Sur

Brasil | HBO Max

Chile | ESPN Sur, Star+

Colombia | Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Sur

Ecuador | Star+, ESPN Sur

México | HBO Max

Paraguay | ESPN Sur, Star+

Perú | Star+, ESPN Sur

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos | TUDN USA, Paramount+, TUDN.com , TUDN App, UniMás, Univision NOW

Uruguay | Star+, ESPN Sur

Venezuela | ESPN Sur, Star+.

¿Cómo ver Star+ EN VIVO?

Para poder ver Star Plus, que incluye contenido de ESPN, así como los torneos de La Premier League, La Liga, Champions League, Copa Libertadores, entre otros, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a https://www.starplus.com/

Seleccionar alguna de las dos opciones que figuran:

Suscribirte al COMBO PLUS (para los que ya cuentan con Disney Plus, el precio tendrá descuento especial) Suscribirte solo a Star Plus

Si quieres unirte con tu cuenta de Disney Plus, solo deberás ingresar el medio de pago o vincular con el mismo medio de pago. Y listo. El precio es de S/ 44,90 al mes por los dos servicios. En caso estés en México, el costo es de 220,48 pesos mexicanos.

Si solo quieres Star Plus, dale clic en la opción. Luego deberás colocar un correo y crear una contraseña.

A continuación, saldrán los precios de cada paquete. Elige el que más te convenga.

Finalmente, deberás colocar una tarjeta de débito o crédito como medio de pago y dar clic en “Aceptar y Suscribirse”.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO?

Ingresa a www.ESPNPlay.com, elige el logo de tu operador de cable, escribe tu usuario y contraseña. Una vez registrado, ya puedes disfrutar de todo el contenido disponible. También puedes seguir la cobertura GRATIS ONLINE del MINUTO A MINUTO del partido Barcelona vs. Bayern Munich en La República Deportes.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Bayern Munich?

España: 9.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (este): 3.00 p. m.

Estados Unidos (pacífico): 12.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Bayern Munich EN VIVO ONLINE GRATIS?

Para poder ver la transmisión EN VIVO por internet de Barcelona vs. Bayern Munich, puedes sintonizar las señales de ESPN y Star+. Asimismo, si no cuentas con cable, puedes seguir la contienda a través de La República Deportes, que te traerá el minuto a minuto, las mejores jugadas y los goles del cotejo Barcelona vs. Bayern Munich.

Posible alineación de Barcelona

Ter Stegen; Roberto, Araujo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Depay, De Jong.

Posible alineación de Bayern Munich

Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Müller, Sané; Lewandowski.

¿Dónde se jugará el partido Barcelona vs Bayern Munich?

El compromiso se disputará En el estadio Camp Nou, ubicado en Barcelona, España.