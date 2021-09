En la previa del Club Brujas vs. París Saint-Germain por Champions League, el entrenador argentino Mauricio Pochettino señaló que aún no tiene definido el once que debutará en Bélgica, pero dejo a entender que el tridente más llamativo de los últimos años podría debutar mañana: Neymar - Mbappé - Messi .

“Me tendré que sumar a la excitación colectiva de todo el mundo al ver a estos tres juntos . No puedo ser menos... Caí rendido al pedido colectivo del planeta del fútbol”, expresó el estratega argentino.

Si bien el PSG ha realizado las contrataciones más sonadas del último mercado de fichajes, el ex entrenador del Tottenham aún considera que la plantilla necesita tiempo para ser la que él espera: “Es cierto que hay mucha expectativa con París Saint Germain por la plantilla que tenemos. Pero nosotros todavía no somos un equipo, debemos intentar convertirnos en un equipo consolidado en el juego como el Chelsea que logró sus objetivos y es el campeón”.

Una de las grandes incógnitas con respecto a la plantilla es la portería. Tras la contratación de Gianluigi Donnarumma, Pochettino aclaró que le gusta que haya competencia: “En cuanto a los porteros, decidiremos partido tras partido. Estamos felices de tener competencia para este puesto. Beneficia a todo el club. Los jugadores saben que al firmar con el #PSG hay competencia”.

En relación con el rival belga, Pochettino considero que no será un rival fácil debido a los resultados obtenidos en su liga local: “Es un equipo que juega bien, que ha dominado la liga belga en los últimos años. Un equipo físico, que juega un fútbol atractivo y puede cambiar de sistema”.