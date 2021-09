Piqué tras el Barcelona vs. Bayern Múnich: “Es lo que hay, ahora somos lo que somos”

El FC Barcelona sufrió una dura derrota en debut en la presente Champions League, tras perder 0-3 ante el Bayern Múnich. Los dirigidos por Ronald Koeman iniciaron su camino en la competición europea, por primera vez en 17 años, sin el astro argentino Lionel Messi, aunque buscando hacer un buen papel. No obstante, el Bayern Múnich fue muy superior desde el pitazo inicial en el Camp Nou.

Los azulgranas mostraron una formación defensiva -poco habitual- y apostaron por el contragolpe. El recuerdo de la goleada por 2-8 ante los bávaros en la temporada 2019/2020 sigue fresco y, sumado a los malos resultados recientes en este certamen, hicieron que los culés prioricen la defensa. El conjunto alemán, liderado por Thomas Müller, abrió la cuenta a los 34 minutos del primer tiempo.

En el complemento se notó a un cuadro blaugrana sin respuesta y superado en todas las líneas por el Bayern Múnich. Robert Leawandowski marcó un doblete (56′ y 85′) para sellar el marcador definitivo por 0-3. Según el reconocido estadista español MisterChip (Alexis) en su cuenta de Twitter, el FC Barcelona terminó el partido sin rematar al arco por primera vez en la historia de la Liga de Campeones. Además encadena tres partidos seguidos como local perdiendo: Juventus (1-3, en 2020/2021), PSG (1-4, 2020/2021) y ahora frente al equipo dirigido por Julian Nagelsmann.

Ante esta estrepitosa caída, el experimentado defensor del Barza, Gerard Piqué comentó: “creo que el resultado es abultado y jugando en casa es un mal marcador. Pero si miras el partido, en la primera parte hemos competido y se han adelantado con un gol de rebote. El 0-2 nos hace daño. Me quedo con que han entrado chavales de 18 años, el equipo ha dado la cara, competido. Es lo que hay, ahora somos los que somos y espero que se vayan sumando jugadores. Es un año complicado. Ellos han sido superiores , pero tenemos las bases para terminar compitiendo. Veremos a final de temporada, pero tenemos gente como Ansu, Kun que nos pueden dar arriba”.