Manchester United vs. Young Boys se miden EN VIVO en encuentro por la fecha 1 del Grupo F de la Champions League 2021-22 ONLINE EN DIRECTO este martes 14 de septiembre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 11.45 a. m. de Perú desde el Stadion Wankdorf (Berna). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Manchester United vs. Young Boys EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas como Cristiano Ronaldo y más.

Manchester United: así llegan los red devils al partido de Champions League

Aunque el Young Boys llegó una vez a las semifinales de la Copa de Europa (1958/59), esta es solo su segunda aparición en la Fase de Grupos de la UEFA Champions League y en ambas ocasiones ha sido ubicado en el mismo grupo que el Manchester United.

Su objetivo aquí es traducir un comienzo decente de su campaña de liga doméstica (ganados 2, empatados 2, perdidos 1) e ir por su segunda victoria contra rivales ingleses en una competencia europea (empatados 1, perdidos 6).

Young Boys: así llegan al partido de Champions League

Manchester United, tres veces campeón de la Liga de Campeones, perdió la final de la UEFA Europa League de la temporada pasada en los penales ante el Villarreal, participante del Grupo F, pero sigue invicto en siete cotejos oficiales (ganados 4, empatados 3).

Sus fichajes de verano parecen estar acomodándose muy bien, incluido Cristiano Ronaldo, que anotó dos veces durante la paliza del último sábado por 4-1 al Newcastle United.

Manchester United vs. Young Boys EN VIVO: ficha del partido

Partido Manchester United vs. Young Boys ¿Cuándo juegan? Martes 14 de septiembre del 2021 ¿Dónde? Stadion Wankdorf (Berna) ¿A qué hora? 11.45 a. m. de Perú ¿En qué canal? ESPN y Star+

Manchester United vs. Young Boys EN VIVO: posibles alineaciones

Young Boys: D. von Ballmoos, Hefti, Lauper, Zesiger, Garcia, Fassnacht, Martins, Aebischer, Ngamaleu, Meschack, Siebatcheu.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Pogba, Matic, Greenwood, Fernandes, Sancho, Ronaldo.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Young Boys EN VIVO?

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

¿En qué canales ver Manchester United vs. Young Boys EN VIVO?

Argentina: Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Brasil: HBO Max, Estádio TNT Sports, TNT Brasil, TNT Go

Canadá: DAZN

Chile: Star+, ESPN Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, Star+, ESPN Sur

Ecuador: Star+, ESPN Sur

Egipto: beIN 4K Arabia, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

Alemania: DAZN1, DAZN, DAZN2

Italia: NOW TV, Sky Sport 254, Mediaset Infinity, SKY Go Italia, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

México: HBO Max, TNT Mexico, TNT Go

Paraguay: ESPN Sur, Star+

Perú: ESPN Sur, Star+

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Qatar: beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, beIN 4K Arabia

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

Suiza: Blue Sport, Blue Sport 1

Emiratos Árabes Unidos: beIN 4K Arabia, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, Talksport 2 Radio UK, BT Sport 2, BT Sport App, BTSport.com

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, UniMás, Paramount+, TUDN USA

Uruguay: ESPN Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Sur

¿Dónde ver Manchester United vs. Young Boys EN VIVO vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital)

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Young Boys?

Para acceder a Star Plus para ver el Manchester United vs. Young Boys, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.